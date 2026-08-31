Gia Lai: Tín dụng chính sách "tiếp sức" cho học sinh, sinh viên

(GLO)- Chương trình tín dụng ưu đãi dành cho học sinh, sinh viên, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh các ngành khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học do Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh Gia Lai triển khai đã phát huy hiệu quả và "tiếp sức" cho nhiều hoàn cảnh khó khăn.

Mở rộng đối tượng thụ hưởng

Cùng với việc thực hiện Chương trình tín dụng chính sách (TDCS) dành cho học sinh, sinh viên (HSSV) có hoàn cảnh kinh tế khó khăn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27-9-2007 của Thủ tướng Chính phủ, Ngân hàng CSXH Chi nhánh tỉnh đang triển khai Quyết định số 29/2025/QĐ-TTg ngày 28-8-2025 của Thủ tướng Chính phủ.

Đây là chính sách tín dụng dành riêng cho HSSV, học viên thạc sĩ và nghiên cứu sinh theo học các ngành khoa học công nghệ, kỹ thuật và toán học (chương trình STEM).

Cơ chế này hỗ trợ cho thế hệ trẻ theo học các lĩnh vực trọng yếu, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho sự phát triển khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo; đồng thời, giúp người vay có thêm thời gian hoàn trả nợ vay.

HSSV làm thủ tục vay vốn TDCS tại Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Phù Mỹ. Ảnh: T.S

Tuy nhiên, đối tượng vay vốn cần đáp ứng nhiều tiêu chí khác biệt. Theo đó, HSSV phải có đồng thời cả 3 năm học THPT được đánh giá kết quả học tập đạt từ mức khá trở lên hoặc đạt điểm trung bình môn năm lớp 12 các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học từ 8 điểm trở lên.

Đối với HSSV từ năm thứ 2 trở đi, phải có kết quả học tập trung bình các môn học đạt loại giỏi trở lên theo quy định của pháp luật tại năm trước liền kề với năm đề nghị Ngân hàng CSXH cho vay vốn. Học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh được các cơ sở giáo dục đại học công nhận là học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh theo quy định của pháp luật.

Đổi lại, người học được vay toàn bộ học phí phải đóng (sau khi trừ học bổng hoặc hỗ trợ khác); được vay tối đa 5 triệu đồng/tháng để trang trải sinh hoạt phí và chi phí học tập khác với lãi suất bằng lãi suất dành cho hộ nghèo là 4,8%/năm. Sau 12 tháng kể từ khi kết thúc khóa học, người vay mới phải trả nợ gốc và lãi lần đầu.

Để dòng vốn nhanh chóng đến với các đối tượng thuộc diện được thụ hưởng, các đơn vị trực thuộc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh đã chủ động phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội nhận ủy thác tại địa phương thông tin, phổ biến rộng rãi chính sách tín dụng theo các quyết định của Thủ tướng Chính phủ đến với người dân.

Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm các tổ tiết kiệm và vay vốn ở cơ sở. Ngân hàng phân công cán bộ theo dõi địa bàn phối hợp với tổ trưởng tổ tiết kiệm và vay vốn nắm bắt hoàn cảnh gia đình các hộ dân và nhu cầu vay vốn, kịp thời hỗ trợ người dân hoàn tất các thủ tục cần thiết để giải ngân.

Đưa vốn đến nhanh với đối tượng được thụ hưởng

Năm 2024, con trai út của bà Huỳnh Thị Ngọc (tổ dân phố Trường Xuân, phường Hoài Nhơn Bắc) là Nguyễn Ni Muộn trúng tuyển Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh, ngành Công nghệ chế tạo máy. Hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà Ngọc được Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn giải ngân 40 triệu đồng để hỗ trợ con nhập học.

Năm thứ nhất, Muộn đạt kết quả học tập xuất sắc, đủ điều kiện vay vốn theo chương trình STEM. Nhờ vậy, gia đình tiếp tục được vay 270 triệu đồng để trang trải chi phí những năm học còn lại.

“Được vay vốn TDCS với lãi suất thấp, thời hạn trả nợ dài giúp gia đình giảm áp lực tài chính, cháu thêm yên tâm học tập” - bà Ngọc chia sẻ.

Cán bộ Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn hướng dẫn người dân vay vốn tín dụng chính sách. Ảnh: T.S

Bà Đặng Thị Hương - Giám đốc Phòng giao dịch Ngân hàng CSXH Hoài Nhơn - cho hay: Đến nay, vốn TDCS đã đến tay 2.385 hộ để trang trải chi phí cho HSSV học tập, với tổng dư nợ hơn 181 tỷ đồng.

Trong đó, 56 hộ được vay vốn theo Chương trình STEM, với dư nợ hơn 3,4 tỷ đồng, dẫn đầu các đơn vị trực thuộc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh về thực hiện Chương trình.

Đến ngày 24-8, nguồn vốn từ chương trình TDCS dành cho HSSV có hoàn cảnh kinh tế khó khăn và từ Chương trình STEM đã đến tay 18.714 hộ vay trong tỉnh, tổng dư nợ hơn 1.336 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ chương trình STEM đạt hơn 16,8 tỷ đồng, với 244 hộ dân còn nợ.

Ông Nguyễn Triều Quang - Phó Giám đốc Ngân hàng CSXH - Chi nhánh tỉnh - khẳng định: Việc đẩy nhanh các chương trình TDCS đã mở ra cơ hội thoát nghèo bền vững, nâng cao dân trí và tạo nền tảng nhân lực cho tương lai, góp phần thúc đẩy KT-XH tỉnh nhà tăng trưởng bền vững.