Nâng hạn mức chỉ định thầu lên 5 tỷ đồng từ ngày 9-9

(GLO)- Từ ngày 9-9-2026, Nghị định 349/2026/NĐ-CP của Chính phủ chính thức có hiệu lực, sửa đổi, bổ sung nhiều quy định liên quan đến lựa chọn nhà thầu, trong đó đáng chú ý là nâng hạn mức chỉ định thầu và thay đổi cách thức thu thập báo giá để xác định giá gói thầu.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 349/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. Nghị định có hiệu lực kể từ ngày 9-9-2026.

Một trong những thay đổi đáng chú ý là điều chỉnh hạn mức áp dụng chỉ định thầu. Theo quy định mới, gói thầu thuộc dự toán mua sắm không hình thành dự án có giá không quá 1 tỷ đồng được áp dụng; gói thầu dịch vụ tư vấn thuộc dự án có giá không quá 3 tỷ đồng; còn gói thầu dịch vụ phi tư vấn, hàng hóa, xây lắp và hỗn hợp thuộc dự án có giá không quá 5 tỷ đồng.

Tại Nghị định 349, một số trường hợp được làm rõ, mở rộng trong nhóm chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư. Ảnh: Phương Vi

Trước đó, các mức tương ứng theo Nghị định 214/2025/NĐ-CP là 500 triệu đồng, 800 triệu đồng và 2 tỷ đồng. Hạn mức mới được điều chỉnh tăng đáng kể, tạo thêm dư địa áp dụng quy trình chỉ định thầu đối với các gói thầu thuộc phạm vi quy định.

Nghị định 349 cũng bổ sung trường hợp được áp dụng chỉ định thầu. Cụ thể, đối với gói thầu đã đăng tải thông báo mời thầu, thông báo mời quan tâm hoặc thông báo mời sơ tuyển nhưng không có nhà thầu nộp hồ sơ; hoặc tất cả hồ sơ dự thầu không đáp ứng yêu cầu, tất cả nhà thầu không đáp ứng yêu cầu để thực hiện gói thầu, có thể áp dụng chỉ định thầu theo quy định mới.

Bên cạnh đó, một số trường hợp được làm rõ, mở rộng trong nhóm chỉ định thầu, trong đó có các gói thầu phục vụ giải phóng mặt bằng, tái định cư; tư vấn, rà phá bom, mìn, vật nổ để chuẩn bị mặt bằng thi công và các gói thầu về quy hoạch, phục vụ hoạt động quy hoạch theo quy định pháp luật.

Quy định về thu thập báo giá cũng được điều chỉnh. Theo nội dung mới, đối với trường hợp xác định giá gói thầu thông qua báo giá, chủ đầu tư phải đăng tải yêu cầu báo giá trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia; các đơn vị quan tâm gửi báo giá trên Hệ thống trong thời gian tối thiểu 3 ngày làm việc. Quy định cũng cho phép loại trừ báo giá hoặc hạng mục có mức giá cao hơn hoặc thấp hơn 30% so với giá trung bình trong trường hợp có nhiều báo giá.

Nghị định 349/2026/NĐ-CP đồng thời bổ sung một số quy định nhằm tăng cường giám sát hoạt động đấu thầu, nhất là đối với các gói thầu có tính chất quan trọng, trọng điểm. Nội dung giám sát có thể bao gồm tiến độ và kết quả áp dụng các hình thức lựa chọn nhà thầu, cũng như đánh giá việc áp dụng chỉ định thầu, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt và đặt hàng.

Một điểm mới khác là quy định về tỷ lệ tối đa sử dụng nhà thầu phụ trong hồ sơ mời thầu, cùng một số nội dung liên quan đến việc giải quyết kiến nghị và xử lý tình huống trong đấu thầu. Nghị định cũng bổ sung các quy định chuyển tiếp nhằm xác định cách thức tiếp tục thực hiện đối với những gói thầu đã phát hành hồ sơ trước thời điểm nghị định mới có hiệu lực.

Nghị định 349/2026/NĐ-CP không chỉ sửa Nghị định 214/2025/NĐ-CP về lựa chọn nhà thầu mà còn sửa đổi một số quy định tại Nghị định 32/2019/NĐ-CP liên quan đến giao nhiệm vụ, đặt hàng hoặc đấu thầu cung cấp sản phẩm, dịch vụ công sử dụng ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí chi thường xuyên.

Theo thông tin từ Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các chức năng được cập nhật theo Nghị định 349/2026/NĐ-CP được đưa vào áp dụng trên Hệ thống từ ngày 10-9-2026, bao gồm một số chức năng liên quan đến chỉ định thầu, chỉ định thầu rút gọn, giám sát hoạt động đấu thầu, giải quyết kiến nghị và yêu cầu báo giá.