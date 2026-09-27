SCIC sắp chuyển mình thành Quỹ Đầu tư quốc gia, vốn sẽ được rót vào đâu?

(GLO)- Sau 20 năm hoạt động, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) đang được định hướng tái cơ cấu theo mô hình Quỹ Đầu tư quốc gia, chuyển mạnh từ quản lý, thoái vốn sang đầu tư và kinh doanh vốn theo nguyên tắc thị trường.

Theo Bộ Tài chính, Đảng ủy SCIC đang xây dựng Đề án tái cơ cấu toàn diện, hướng tới hình thành một định chế đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng tập trung và huy động nguồn lực cho các mục tiêu phát triển chiến lược.

Định hướng này được đặt ra tại Nghị quyết số 79-NQ/TW ngày 6-1-2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước. Theo đó, SCIC được định hướng kinh doanh vốn chuyên nghiệp, tập trung nguồn lực từ cơ cấu lại vốn tại doanh nghiệp và các nguồn lực nhà nước giao để đầu tư vào doanh nghiệp quy mô lớn, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và những lĩnh vực quan trọng của nền kinh tế.

SCIC hướng tới hình thành một định chế đầu tư chuyên nghiệp, có khả năng tập trung và huy động nguồn lực cho các mục tiêu phát triển chiến lược. Ảnh internet

Điểm khác biệt đáng chú ý của mô hình mới là SCIC không chỉ tiếp nhận, quản trị và bán vốn nhà nước tại doanh nghiệp, mà sẽ chủ động đầu tư vốn theo nguyên tắc thị trường, hướng tới tạo giá trị dài hạn.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm SCIC ngày 26-9, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hoàn thiện mô hình tổ chức và cơ chế hoạt động theo hướng Quỹ Đầu tư quốc gia, với chức năng đầu tư, kinh doanh vốn linh hoạt, hiệu quả. SCIC cũng được định hướng mở rộng hợp tác với các quỹ đầu tư, định chế tài chính lớn trong khu vực và quốc tế.

Nguồn vốn theo mô hình mới dự kiến được tập trung vào các lĩnh vực có tính chiến lược như công nghiệp nền tảng, công nghệ cao, năng lượng, hạ tầng, đổi mới sáng tạo và các dự án lớn có khả năng tạo tác động lan tỏa đối với nền kinh tế.

Theo Đề án đang được xây dựng, mục tiêu dài hạn là hình thành Quỹ Đầu tư quốc gia có quy mô khoảng 150 tỷ USD vào năm 2045. Để chuẩn bị nguồn lực, SCIC dự kiến tiếp nhận khoảng 390 doanh nghiệp, với tổng giá trị vốn gần 200.000 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 2026-2027, SCIC sẽ tập trung phân loại, cơ cấu lại, bán vốn tại doanh nghiệp theo quyết định của cấp có thẩm quyền và tiếp nhận các doanh nghiệp thuộc diện chuyển giao. Giai đoạn 2028-2030, Tổng công ty tiếp tục cơ cấu danh mục, tích lũy nguồn lực và từng bước mở rộng đầu tư vào hạ tầng, dự án lớn và các lĩnh vực chiến lược.

Sau 20 năm hoạt động, đến hết tháng 6-2026, SCIC có vốn chủ sở hữu trên 70.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế lũy kế 121.138 tỷ đồng, nộp ngân sách hơn 111.000 tỷ đồng. SCIC đã chuyển nhượng vốn tại 1.070 doanh nghiệp, thu gần 56.000 tỷ đồng, tương đương 4,1 lần giá vốn.