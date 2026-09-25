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Hơn 800 cửa hàng Starbucks đóng cửa trong chưa đầy một năm

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PHƯƠNG VI PHƯƠNG VI (Theo Báo Tin Tức, Thanh Niên)

(GLO)- Starbucks dự kiến đóng cửa khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ trong những ngày tới, sau khi đã đóng 627 cửa hàng trong năm tài chính 2025.

Starbucks ngày 24-9 thông báo sẽ đóng khoảng 250 cửa hàng tại Bắc Mỹ vào cuối tuần này. Theo hồ sơ gửi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC), số cửa hàng này tương đương khoảng 1% trong hơn 18.000 cửa hàng Starbucks tại Bắc Mỹ.

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Hơn 800 cửa hàng Starbucks đóng cửa trong chưa đầy một năm. Ảnh nguồn marketingtrips.com

Đây là đợt thu hẹp mạng lưới lớn tiếp theo của Starbucks sau khi doanh nghiệp đóng 627 cửa hàng trong năm tài chính 2025, kết thúc ngày 28-9-2025. Theo báo cáo của Starbucks, việc đóng cửa nằm trong kế hoạch tái cơ cấu, tập trung vào những cửa hàng không có triển vọng đạt hiệu quả tài chính hoặc không đáp ứng được yêu cầu về không gian, trải nghiệm dành cho khách hàng và nhân viên.

Với thêm khoảng 250 cửa hàng dự kiến đóng cửa lần này, tổng số cửa hàng bị đóng trong hai đợt lên hơn 877 cửa hàng.

Starbucks cho biết các cửa hàng được lựa chọn đóng cửa là những địa điểm chưa đạt hiệu quả tài chính như kỳ vọng hoặc chưa thể tạo ra trải nghiệm phù hợp với định hướng thương hiệu. Công ty đồng thời tiếp tục cải tạo hệ thống cửa hàng tại Bắc Mỹ nhằm tạo không gian thân thiện và nâng cao trải nghiệm khách hàng.

Theo hồ sơ gửi SEC, Starbucks ước tính các biện pháp tái cơ cấu mới sẽ phát sinh khoảng 300 triệu USD chi phí, trong đó khoảng 200 triệu USD là chi phí tiền mặt, chủ yếu liên quan đến chấm dứt hợp đồng thuê mặt bằng và trợ cấp thôi việc; 100 triệu USD còn lại là các khoản chi phí phi tiền mặt liên quan đến tài sản cửa hàng.

Việc đóng cửa cũng tác động đến người lao động. Starbucks cho biết sẽ cố gắng bố trí nhân viên tại các cửa hàng khác nếu có thể; trường hợp không thể chuyển việc, người lao động sẽ được hỗ trợ thôi việc.

Động thái trên diễn ra dưới chiến lược “Back to Starbucks” do CEO Brian Niccol triển khai, với trọng tâm đưa hoạt động kinh doanh trở lại mô hình cửa hàng cà phê, cải thiện trải nghiệm khách hàng và sàng lọc lại mạng lưới hiện hữu. Starbucks đồng thời vẫn khẳng định còn dư địa tăng trưởng dài hạn tại Bắc Mỹ.

Đáng chú ý, dù đóng cửa hàng loạt, Starbucks không chuyển sang chiến lược rút lui khỏi thị trường Bắc Mỹ. Công ty cho biết đang xây dựng danh mục cửa hàng mới và tiếp tục đầu tư vào những địa điểm được đánh giá có khả năng đáp ứng mục tiêu về trải nghiệm và hiệu quả kinh doanh.

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