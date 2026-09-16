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Gia Lai chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng

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VŨ THẢO VŨ THẢO
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) thực hiện. Dự án được triển khai tại xã Ia Ly (tỉnh Gia Lai) và xã Ya Ly (tỉnh Quảng Ngãi).

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Khu vực hạ lưu Nhà máy Thủy điện Sê San 3. Ảnh: Vũ Thảo

Dự án Nhà máy thủy điện Sê San 3 mở rộng có công suất thiết kế 130 MW, sản lượng điện dự kiến khoảng 90,57 triệu kWh/năm, với mục tiêu tận dụng nguồn nước xả thừa vào mùa lũ của Nhà máy thủy điện Sê San 3 hiện hữu để phát điện; qua đó bổ sung nguồn điện sạch, tăng công suất dự phòng, nâng cao tính linh hoạt và an toàn của hệ thống điện.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 3.486 tỷ đồng, trong đó, vốn góp của nhà đầu tư hơn 697 tỷ đồng, chiếm 20%; vốn huy động hơn 2.789 tỷ đồng, chiếm 80%. Dự án sử dụng khoảng 47,8 ha đất, thời hạn hoạt động 50 năm kể từ ngày được chấp thuận chủ trương đầu tư.

Theo tiến độ, từ tháng 9-2026 đến tháng 4-2027, EVN sẽ thực hiện các thỏa thuận chuyên ngành; thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, thiết kế; đàm phán, ký kết hợp đồng mua bán điện; đồng thời thực hiện các thủ tục về bồi thường, giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất. Dự kiến dự án khởi công tháng 5-2027, hoàn thành và đưa vào vận hành tháng 6-2030.

UBND tỉnh đề nghị EVN phối hợp với các cơ quan chức năng của tỉnh Gia Lai và tỉnh Quảng Ngãi rà soát, xác định chính xác phạm vi, ranh giới, diện tích đất thực hiện dự án; thực hiện đầy đủ các thủ tục về đất đai, lâm nghiệp, môi trường và bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định.

Đồng thời, nhà đầu tư phải cam kết lắp đặt đầy đủ hệ thống quan trắc, cảnh báo và vận hành xả lũ theo quy trình được phê duyệt, bảo đảm an toàn công trình, hồ chứa và hạn chế tối đa ảnh hưởng đến khu vực hạ du.

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