Nghi Sơn lần đầu có lãi gần 14.000 tỉ đồng giữa cú sốc nguồn dầu thô

(GLO)- Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn ghi nhận kết quả kinh doanh đột phá trong 8 tháng năm 2026, với lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Kết quả này đáng chú ý khi nhà máy đồng thời phải ứng phó với việc nguồn dầu thô từ Kuwait bị gián đoạn trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông.

Theo thông tin do Công ty TNHH Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP) công bố ngày 2-10, doanh thu 8 tháng đầu năm đạt khoảng 185.500 tỉ đồng, nộp ngân sách 18.000 tỉ đồng và lợi nhuận sau thuế gần 14.000 tỉ đồng. Đây là lần đầu tiên kể từ khi vận hành thương mại, NSRP ghi nhận lợi nhuận dương.

Một trong những yếu tố quan trọng là nhà máy duy trì công suất cao. Trong 8 tháng, công suất bình quân đạt 110,9%; có thời điểm lên tới 125%. Nhà máy đã chế biến khoảng 7,3 triệu tấn dầu thô, sản xuất 5,6 triệu tấn xăng dầu, bằng 103% so với cùng kỳ năm 2025. Hiện sản phẩm của NSRP đáp ứng khoảng 35-40% nhu cầu xăng dầu trong nước.

Một góc Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, ngày 2-10. Ảnh: Minh Minh/VnExpress

Trước biến động nguồn cung, NSRP đã điều chỉnh cơ cấu sản xuất. Từ tháng 4-6, nhà máy giảm sản xuất hóa dầu, tập trung hơn vào các sản phẩm lọc dầu phù hợp với cấu trúc công nghệ. Theo doanh nghiệp, cách làm này giúp tăng thêm khoảng 15-17% nguồn cung xăng dầu, góp phần bù đắp phần thiếu hụt trên thị trường.

Bên cạnh đó, việc đa dạng hóa nguồn nguyên liệu được xem là một bước chuẩn bị quan trọng. Từ cuối năm 2025, NSRP đã thử nghiệm các loại dầu thô ngoài nguồn Kuwait. Lô Das Blend khoảng 1 triệu thùng cập cảng Nghi Sơn ngày 23-12-2025 và được chế biến thành công vào tháng 1-2026, trở thành loại dầu thô đầu tiên ngoài Kuwait được đưa vào chế biến tại nhà máy.

Đến nay, NSRP đã chế biến thành công 10 loại dầu thô ngoài Kuwait Export Crude (KEC). Từ tháng 9-2026, NSRP đã nối lại nhập khẩu dầu thô Kuwait, đồng thời tiếp tục lên kế hoạch các lô hàng trong những tháng tới.

Hiệu quả kinh doanh cũng chịu tác động từ diễn biến thị trường sản phẩm. NSRP cho biết giá dầu thô đầu vào bình quân 8 tháng tăng khoảng 63%, khiến chi phí nguyên liệu tăng đáng kể. Tuy nhiên, lợi nhuận của nhà máy không chỉ phụ thuộc vào giá dầu thô mà còn phụ thuộc vào biên lợi nhuận lọc dầu. Việc tối ưu nguồn nguyên liệu, nâng cao hiệu quả vận hành và diễn biến tích cực của giá sản phẩm, nhất là nhóm nhiên liệu chưng cất, đã hỗ trợ kết quả kinh doanh.

Theo kế hoạch, trong 4 tháng cuối năm, NSRP dự kiến cung ứng thêm khoảng 3,69 triệu tấn sản phẩm, trong đó gần 3 triệu tấn xăng dầu, đưa tổng sản lượng cả năm lên khoảng 9,2 triệu tấn. Doanh thu 4 tháng cuối năm dự kiến khoảng 97.300 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế ước 11.700 tỉ đồng.

Như vậy, khoản lợi nhuận gần 14.000 tỉ đồng không chỉ đến từ việc giá và biên lợi nhuận lọc dầu thuận lợi, mà còn gắn với công suất vận hành cao, thay đổi cơ cấu sản xuất và khả năng mở rộng nguồn dầu thô thay thế trong thời điểm nguồn cung truyền thống chịu tác động.