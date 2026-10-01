Tin vui với người dân, doanh nghiệp: Ưu đãi thuế xăng dầu kéo dài đến 31-12

(GLO)- Chính phủ vừa thống nhất kéo dài thời hạn áp dụng các chính sách ưu đãi thuế đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay đến hết ngày 31-12-2026 thay vì kết thúc vào 30-9 như quyết định trước đó.

Ngày 30-9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 43/2026/NQ-CP về việc kéo dài thời hạn áp dụng thuế nhập khẩu ưu đãi, thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng đối với mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng, dầu và nhiên liệu bay.

Chính phủ đồng ý tiếp tục kéo dài thời hạn giảm thuế xăng dầu đến hết năm 2026. Ảnh: Quang Định/TTO

Theo đó, các loại thuế với xăng dầu gồm nhập khẩu ưu đãi tối huệ quốc (MFN), thuế bảo vệ môi trường, giá trị gia tăng (VAT) tiếp tục được giảm về 0 thêm 3 tháng, tức là tới hết năm nay.

Riêng thuế tiêu thụ đặc biệt với xăng vẫn được áp dụng theo Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và các văn bản hướng dẫn. Với mức đang áp dụng, xăng khoáng chịu thuế 10%, E5 là 8% và E10 ở mức 7%.

Trước đó, theo Bộ Tài chính, nếu chính sách ưu đãi hết hiệu lực từ tháng 10, thuế xăng dầu trở lại mức thông thường sẽ khiến giá bán lẻ nhiên liệu tăng thêm. Điều này kéo theo chi phí vận tải, logistics, sản xuất kinh doanh và sinh hoạt.

Trong bối cảnh CPI bình quân 8 tháng tăng 4,45%, việc tiếp tục giảm thuế được kỳ vọng hạn chế áp lực lên giá cả, lạm phát trong quý IV. Đồng thời, việc duy trì thuế MFN 0% còn tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu mối đa dạng hóa nguồn cung ngoài ASEAN, giảm phụ thuộc vào một số thị trường truyền thống.