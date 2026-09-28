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Gia Lai chấp thuận dự án Nhà máy chế biến và sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa ban hành Quyết định số 3998/QĐ-UBND về việc chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu tư đối với dự án Nhà máy chế biến gỗ và sản xuất đồ gỗ nội thất xuất khẩu.

Theo quyết định, nhà đầu tư là Công ty TNHH Kinh doanh tổng hợp Thành Phát, có trụ sở tại số 47 Bế Văn Đàn, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai.

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Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất gồm giường, tủ, bàn, ghế, với công suất 2.000 m³ thành phẩm/năm. Ảnh minh họa: Quang Tấn

Dự án được triển khai tại lô C07, Cụm công nghiệp Tân Đức (phường An Nhơn) trên diện tích đất khoảng 3.498,6 m². Mục tiêu của dự án là sản xuất các sản phẩm đồ gỗ nội thất gồm giường, tủ, bàn, ghế, với công suất 2.000 m³ thành phẩm/năm.

Tổng vốn đầu tư dự án hơn 12,97 tỷ đồng, trong đó vốn chủ sở hữu hơn 5,19 tỷ đồng và vốn vay hơn 7,78 tỷ đồng. Thời hạn hoạt động của dự án là 50 năm.

Theo tiến độ được chấp thuận, trong quý IV/2026, nhà đầu tư sẽ hoàn thiện các thủ tục pháp lý cần thiết; quý I/2027 triển khai thi công nhà xưởng, lắp đặt thiết bị; đến quý III/2027 hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động.

UBND tỉnh yêu cầu nhà đầu tư thực hiện đầy đủ các quy định về đầu tư, quy hoạch, đất đai, lâm nghiệp, xây dựng, bảo vệ môi trường, phòng cháy chữa cháy, an toàn lao động và các quy định liên quan. Đồng thời, nhà đầu tư phải bảo đảm nguồn vốn, thực hiện đúng quy mô, tiến độ và các cam kết trong hồ sơ đăng ký thực hiện dự án.

Các sở: Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường cùng UBND phường An Nhơn có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai dự án theo quy định.

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