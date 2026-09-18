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Ngân hàng Nhà nước nới tín dụng cho nhà hàng, khách sạn, nghỉ dưỡng

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H.M (theo vnexpress, thanhnien, dantri)

(GLO)- Ngân hàng Nhà nước (NHNN) vừa thông báo điều chỉnh cách tính dư nợ bất động sản trong kiểm soát tăng trưởng tín dụng năm 2026, nhằm tạo điều kiện cho việc cấp tín dụng với một số loại hình bất động sản theo chủ trương của cơ quan quản lý.

Cụ thể, trong giai đoạn từ ngày 1-1 đến 31-12, các tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tín dụng tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà hàng, khách sạn, khu du lịch, khu sinh thái và khu nghỉ dưỡng vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát mức tăng trưởng tín dụng của lĩnh vực này theo nội dung tại điểm 4 Công văn số 11686 ngày 31-12-2025.

Công văn kèm danh sách 25 tổ chức tín dụng được áp dụng quy định trên. Danh sách này có nhiều ngân hàng thương mại lớn như VietinBank, Agribank, BIDV, MSB, Sacombank, Eximbank, Nam A Bank, ACB, Techcombank, VIB, SeABank, OCB, SHB, VPBank, TPBank, LPBank...

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Không kiểm soát tăng trưởng tín dụng đối với nhà hàng, khách sạn... vào bất động sản. Ảnh: Internet

Trước đó, NHNN cũng quy định 25 tổ chức tín dụng không phải tính phần dư nợ tăng thêm so với cuối năm 2025 đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào dư nợ tín dụng bất động sản khi kiểm soát tăng trưởng tín dụng lĩnh vực này.

Gần đây, NHNN cũng đưa ra nhiều chính sách nhằm mở rộng dư địa cấp vốn của ngân hàng cho các dự án lớn, như đề xuất nâng giới hạn cho vay lên tới 52% vốn tự có với một số dự án tại Hà Nội hay loại dư nợ cho vay một số dự án của Vingroup, Sun Group và Masterise khỏi hạn mức tăng trưởng tín dụng hàng năm.

Tính đến cuối tháng 6, dư nợ cấp tín dụng đối với lĩnh vực bất động sản của hệ thống tổ chức tín dụng đạt 5,146 triệu tỷ đồng, tăng 8,3% so với cuối năm 2025 và chiếm 25,5% tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế; nợ xấu tăng 10,5%... Theo báo cáo tài chính hợp nhất 6 tháng đầu năm, một số ngân hàng cho vay bất động sản nhiều như VPBank, SHB, Techcombank, VIB, MB…

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