Gia Lai tích cực hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án

(GLO)- Kiên định với phương châm “Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ”, tỉnh Gia Lai đã kiến tạo và vận hành thông suốt hệ sinh thái hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án.

Nhờ đó, nhiều chủ đầu tư nhanh chóng cụ thể hóa các dự án quan trọng, tạo động lực mạnh mẽ cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đồng hành, sát cánh cùng nhà đầu tư

Ngay sau các đợt xúc tiến thu hút đầu tư, tiếp đón và làm việc với các tập đoàn, doanh nghiệp, các sở, ngành cùng chủ đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động kết nối, thu thập thông tin phản hồi từ phía nhà đầu tư.

Ông Nguyễn Bay - Giám đốc Trung tâm xúc tiến đầu tư tỉnh - khẳng định: Bất kỳ doanh nghiệp nào gặp khó khăn trong việc lập hồ sơ đề xuất đầu tư hoặc có vướng mắc trong triển khai dự án, chúng tôi đều tích cực hướng dẫn cụ thể.

Việc này nhằm giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian, chi phí mà vẫn bảo đảm đầy đủ hồ sơ, thủ tục đầu tư theo quy định; dự án được triển khai nhanh, gia tăng thêm niềm tin đối với doanh nghiệp.

Nhà máy chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao của Công ty TNHH Kurz Việt Nam tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh). Ảnh: T.S

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng thường xuyên duy trì kênh tương tác linh hoạt với cộng đồng doanh nghiệp để có giải pháp hỗ trợ sát với thực tế. Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - chia sẻ: “Ban Quản lý chủ động xây dựng các biểu mẫu trên nhiều lĩnh vực gửi nhà đầu tư tham khảo và áp dụng khi thực hiện các thủ tục để được cấp giấy chứng nhận đầu tư.

Đặc biệt, sau khi doanh nghiệp được cấp giấy chứng nhận đầu tư, Ban Quản lý tiếp tục đồng hành nắm bắt nhu cầu về lao động, phối hợp với các trung tâm dịch vụ việc làm để giới thiệu nguồn nhân lực phù hợp. Cách làm này giúp doanh nghiệp có thể đưa nhà máy vào vận hành ngay sau khi khánh thành”.

Hiệu quả thấy rõ

Việc kiến tạo một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp hoàn chỉnh giúp chủ đầu tư sớm cụ thể hóa các dự án đã được tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp giấy chứng nhận đầu tư và cam kết gắn bó lâu dài với tỉnh.

Tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định (xã Canh Vinh), sau khi thực hiện thành công giai đoạn 1 Dự án đầu tư nhà máy chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao công suất 15 triệu m2 sản phẩm/năm, cuối tháng 2-2026, Công ty TNHH Kurz Việt Nam triển khai giai đoạn 2 của dự án với tổng vốn đầu tư 830 tỷ đồng, tăng công suất thêm 25 triệu m2 sản phẩm/năm.

Hiện doanh nghiệp này đang tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công, phấn đấu đến cuối năm 2028 sẽ hoàn thành và đưa giai đoạn 2 của dự án vào hoạt động.

Công ty TNHH Kurz Việt Nam khởi công giai đoạn 2 Dự án đầu tư nhà máy chuyên sản xuất nhũ và màng mỏng công nghệ cao tại Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định. Ảnh: T.S

Ông Waegner Thomas Fritz - Tổng Giám đốc Công ty TNHH KURZ Việt Nam - khẳng định: Giai đoạn 2 của dự án không chỉ là xây dựng thêm một nhà xưởng mới mà còn là nâng cao năng lực tổng thể, giúp tối ưu hiệu suất vận hành toàn bộ dự án, gia tăng độ tin cậy và tạo nền tảng cho sự phát triển công nghệ trong tương lai.

Quyết định chiến lược này xuất phát từ niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư kinh doanh và sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền tỉnh, cùng chủ đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Becamex VSIP Bình Định; thể hiện cam kết phát triển bền vững, bảo đảm an toàn và tăng trưởng có trách nhiệm tại Gia Lai.

Với sự đồng hành, hỗ trợ của tỉnh và chính quyền xã Hra, ngày 12-8, Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai đã khởi công Dự án Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 trên diện tích 74,5 ha với tổng vốn đầu tư 400 tỷ đồng.

Theo ông Nguyễn Xuân Thắng - Tổng Giám đốc Công ty, khi đi vào hoạt động, cụm công nghiệp sẽ thu hút các dự án đầu tư trên nhiều lĩnh vực, vận hành theo các chuẩn mực phát triển bền vững ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị), tạo việc làm ổn định cho hơn 4.500 lao động tại địa phương.

Đặc biệt, với vị trí địa lý nằm trên trục giao thông QL 19 kết nối với tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi Cảng Quy Nhơn và Cảng Phù Mỹ trong tương lai, Cụm công nghiệp Mang Yang số 2 sẽ trở thành mắt xích chiến lược quan trọng, kết nối nguồn nông sản từ Việt Nam, Lào, Campuchia vươn ra thị trường quốc tế.

Theo Sở Tài chính, nhờ sự chủ động, quyết liệt của các đơn vị trong công tác hỗ trợ nhà đầu tư, 7 tháng năm 2026 đã có 67 dự án với tổng vốn đầu tư 22.455 tỷ đồng đi vào hoạt động, trong đó có 16 dự án trọng điểm với tổng vốn đầu tư 21.430 tỷ đồng. Điều này góp phần tăng giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy kinh tế của tỉnh phát triển.

Ông Nguyễn Văn Châu - Phó Giám đốc Sở Tài chính - cho biết: “Sở Tài chính tiếp tục đồng hành hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp hoàn thành các thủ tục, nhanh chóng khởi công xây dựng, sớm đưa các dự án vào hoạt động.

Đồng thời, chủ động phối hợp với các sở, ngành, địa phương để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, giúp nhà đầu tư kinh doanh hiệu quả, bền vững”.