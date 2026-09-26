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Gia Lai đạt kỷ lục mới về số dự án và vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh

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T.SỸ
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(GLO)- Thông tin từ Tổ công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư tỉnh Gia Lai, công tác thu hút đầu tư vào tỉnh thiết lập kỷ lục mới khi gần 9 tháng năm 2026 đã thu hút được 218 dự án mới, với tổng vốn đăng ký đầu tư vào tỉnh hơn 192.719 tỷ đồng. 

So với kế hoạch UBND tỉnh đề ra năm 2026 thu hút 170 dự án mới, thì số lượng dự án mới hiện nay đã tăng 28,23%. So với cùng kỳ năm trước số lượng dự án mới tăng 51,39 % và tăng 147,07% về tổng số vốn đăng ký đầu tư. Ngoài ra, có 86 dự án của các nhà đầu tư điều chỉnh tăng thêm 11.700,71 tỷ đồng so với ban đầu. Điều này cho thấy Gia Lai đang trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư.

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Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đầu tư cho các nhà đầu tư. Ảnh: Tiến Sỹ

Lĩnh vực công nghiệp tiếp tục dẫn đầu cả về số lượng dự án mới và tổng vốn đăng ký đầu tư với 113 dự án, tổng vốn đầu tư hơn 153.668 tỷ đồng. Tiếp đến là lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 55 dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư hơn 14.258 tỷ đồng; lĩnh vực thương mại dịch vụ, du lịch có 22 dự án, tổng vốn đầu tư 7.932,8 tỷ đồng… Các lĩnh vực: công nghệ thông tin; dịch vụ cảng và logistics; y tế; nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ cũng ghi nhận nhiều dự án mới, tổng vốn đăng ký đầu tư khá lớn.

Đáng chú ý là địa bàn đầu tư có sự dịch chuyển mạnh mạnh mẽ khi có đến 196/218 dự án của các doanh nghiệp đăng ký đầu tư ngoài các khu kinh tế và các khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư hơn 182.138 tỷ đồng và 22 dự án trong các khu kinh tế và các khu công nghiệp, với tổng vốn đầu tư hơn 10.581 tỷ đồng. Điều này cho thấy chiến lược đầu tư của các tập đoàn, doanh nghiệp có sự thay đổi lớn.

Việc các nhà đầu tư lựa chọn triển khai nhiều dự án tại các địa phương, giúp cho 113/153 xã, phường đạt và vượt chỉ tiêu thu hút đầu tư năm 2026 đã được UBND tỉnh giao; đồng thời là thách thức lớn đối với chủ đầu tư kinh doanh hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh trong việc đảm bảo mục tiêu thu hút 46 dự án mới trong năm 2026 đã được UBND tỉnh giao.

báo Gia Lai
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