Phường An Nhơn Đông: Chú trọng đầu tư hạ tầng, tạo động lực phát triển kinh tế

(GLO)- Ðầu tư phát triển hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ là chìa khóa mở đường cho tăng trưởng kinh tế. Tại phường An Nhơn Ðông (tỉnh Gia Lai), định hướng này được triển khai một cách quyết liệt, hiệu quả.

Định hướng đúng đắn, người dân đồng thuận

Ngay sau khi thành lập đơn vị hành chính mới, phường An Nhơn Đông chủ động rà soát toàn bộ quy hoạch, đánh giá chính xác dư địa phát triển và nguồn lực nội tại, từ đó triển khai các giải pháp phù hợp nhằm thúc đẩy KT-XH phát triển.

Xác định hạ tầng là nền tảng cốt lõi, phải đi trước mở đường, năm 2026, địa phương huy động 2.017 tỷ đồng để đầu tư 45 công trình, dự án trên nhiều lĩnh vực; trong đó có 22 công trình, dự án chuyển tiếp từ các đơn vị cũ làm chủ đầu tư bàn giao lại sau sáp nhập.

Dự án tuyến đường trục chính khu dân cư N4A nối dài về phía Đông góp phần giúp phường An Nhơn Đông hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, thúc đẩy giao thương phát triển. Ảnh: T.Sỹ

Thực tế triển khai cho thấy, hầu hết các dự án đều ít nhiều vướng mắc về giải phóng mặt bằng, nếu không xử lý tốt thì các công trình, dự án sẽ rơi vào tình trạng ngưng trệ, lãng phí vốn đầu tư. Để giải quyết bài toán này, phường An Nhơn Đông đã chọn cách làm thấu đáo, lấy dân làm gốc.

Địa phương đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về mục đích, ý nghĩa và những lợi ích KT-XH dài hạn mà từng công trình, dự án sẽ mang lại. Các buổi họp dân được tổ chức, công khai quy hoạch, vị trí xây dựng cũng như chính sách bồi thường, hỗ trợ. Lãnh đạo phường cũng thường xuyên xuống khu dân cư, tiếp xúc, lắng nghe và tháo gỡ kịp thời mọi thắc mắc, nguyện vọng chính đáng của bà con.

Trực tiếp thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng các công trình, dự án, ông Võ Thế Văn - Phó Giám đốc phụ trách Ban Quản lý dịch vụ công ích và Phát triển quỹ đất phường An Nhơn Đông - chia sẻ: “Chúng tôi giải quyết công việc có tình, có lý, công khai, minh bạch, đảm bảo tối đa quyền lợi cho người dân. Những hộ bị thu hồi đất ở đủ điều kiện tái định cư đều được bồi thường và ưu tiên bố trí đất tại các khu tái định cư hoàn chỉnh hạ tầng, giao thông thuận lợi, có điều kiện phát triển kinh tế”.

Nhờ sự tận tâm và minh bạch đó, chính quyền phường An Nhơn Đông nhận được sự đồng thuận rất lớn từ người dân. Nhiều hộ sau khi nhận bồi thường đã khẩn trương tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Đặc biệt, có 77 hộ dân tự nguyện thu dọn tài sản, bàn giao hơn 3.838 m² đất sạch mà không đòi hỏi Nhà nước bồi thường. Việc này không chỉ giúp tiết kiệm thời gian, công sức, ngân sách nhà nước mà còn tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công nhanh chóng, đồng bộ công trình, dự án.

Mở rộng dư địa,tạo động lực phát triển

Cùng với việc tạo mặt bằng và đôn đốc các nhà thầu thi công, phường An Nhơn Đông đẩy mạnh công tác thu ngân sách, đấu giá đất để đảm bảo nguồn tài chính phục vụ thanh quyết toán khối lượng hoàn thành và đầu tư dự án mới. Với quyết tâm cao, nỗ lực lớn của chính quyền và sự đồng thuận của người dân, đến nay, địa phương đã hoàn thành 15 công trình, dự án trọng điểm trên nhiều lĩnh vực.

Theo UBND phường An Nhơn Đông, mỗi nhóm dự án được hoàn thành đều mang một mục tiêu chiến lược riêng. Trong đó, nhóm công trình, dự án hạ tầng khu dân cư có 2 dự án lớn: Khu dân cư đường N4A nối dài về phía Đông và khu dân cư tiếp giáp nối dài về phía Tây (tổng diện tích hơn 17 ha, tổng vốn đầu tư 405 tỷ đồng) đã được quy hoạch bài bản, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, mở ra không gian phát triển đô thị theo hướng hiện đại, đáp ứng đầy đủ các nhu cầu về chỗ ở ổn định, sinh sống lâu dài của người dân.

Nhóm hạ tầng giao thông có 3 công trình kết nối liên phường, gồm: Tuyến đường ĐT 636; tuyến đường trục Đông Tây, đoạn từ bến xe mới đến cầu ông Mương Đôi; tuyến đường trục chính khu dân cư N4A nối dài về phía Đông, với tổng chiều dài 8,8 km, tổng vốn đầu tư 329 tỷ đồng. Các công trình này góp phần hoàn thiện hệ thống giao thông kết nối, thúc đẩy giao thương phát triển, đồng thời mở rộng không gian phát triển các ngành nghề kinh tế và tạo thêm nhiều quỹ đất cho địa phương.

Việc đầu tư xây dựng đê kè kết hợp đường giao thông dọc sông Gò Chàm, sông Cẩm Văn vừa phục vụ sản xuất, giao thông, vừa bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của người dân trong mùa mưa lũ. Ảnh: T.Sỹ

Cùng với đó, 6 công trình đê kè kết hợp đường giao thông dọc sông Gò Chàm, sông Cẩm Văn (dài 5 km, tổng vốn đầu tư 32 tỷ đồng) cùng với nhóm 4 công trình khắc phục thiên tai thuộc lĩnh vực giáo dục, nông nghiệp (tổng vốn 8,4 tỷ đồng) được đưa vào vận hành. Hai nhóm công trình này đóng vai trò kép, vừa phục vụ sản xuất và giao thông, vừa bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân trong mùa mưa lũ.

Ông Đoàn Thanh Tú - Phó Chủ tịch UBND phường An Nhơn Đông - cho biết: Hiện nay, phường tiếp tục đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án còn lại nhằm nâng cao giá trị xây dựng, tăng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công. Đồng thời, sớm hoàn thiện diện mạo hạ tầng đô thị đồng bộ, tăng thêm dư địa, mở rộng không gian, tạo động lực thúc đẩy KT-XH địa phương phát triển bứt phá trong giai đoạn tới.