Gần 550.000 lượt phương tiện lưu thông trên cao tốc dịp nghỉ lễ Quốc khánh

Từ ngày 29/8 đến 12 giờ ngày 1/9/2026, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc đạt 548.381 lượt, tăng 79.473 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025.

Cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh-Long Thành. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Theo Cục Cảnh sát giao thông, từ ngày 29/8 đến 12 giờ ngày 1/9/2026, tổng lưu lượng phương tiện vào các tuyến đường cao tốc đạt 548.381 lượt, tăng 79.473 lượt so với cùng kỳ dịp nghỉ lễ Quốc khánh năm 2025.

Trong số đó, có 62.030 xe khách, 47.657 xe tải, 29.545 xe đầu kéo/container và 409.149 xe con.

Đáng chú ý, đến thời điểm 12 giờ ngày 1/9, trên các tuyến đường cao tốc chưa xảy ra vụ tai nạn giao thông gây hậu quả thiệt hại về người.

Trong ngày cuối kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, dự báo lưu lượng phương tiện trở lại Hà Nội sẽ tăng cao.

Công an thành phố Hà Nội đã triển khai phương án tổ chức, phân luồng giao thông từ sớm, từ xa, tập trung giảm áp lực tại các khu vực cửa ngõ.

Từ 10 giờ đến 22 giờ ngày 2/9, lực lượng chức năng tổ chức phân luồng từ xa, hạn chế xe tải trọng lớn lưu thông qua khu vực nút giao Bến xe Nước Ngầm và nút giao Cổ Linh, căn cứ tình hình giao thông thực tế.

Lực lượng Cảnh sát giao thông trên các tuyến phối hợp với Công an địa phương chủ động nắm tình hình, điều tiết phương tiện ngay từ các tuyến dẫn vào khu vực cửa ngõ; tăng cường lực lượng tại các tuyến, nút giao trọng điểm, kịp thời điều chỉnh phương án nhằm hạn chế ùn tắc kéo dài, ùn tắc dây chuyền, bảo đảm giao thông an toàn, liên tục, thông suốt.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe tải trọng lớn, chủ động theo dõi thông tin phân luồng, lựa chọn lộ trình phù hợp và chấp hành nghiêm hiệu lệnh, hướng dẫn của lực lượng chức năng.

Người dân trở lại Hà Nội trong chiều và tối 2/9 cần chủ động về thời gian, hành trình; tuân thủ quy định về làn đường, giữ khoảng cách an toàn, không chuyển làn tùy tiện và không sử dụng làn dừng khẩn cấp khi lưu lượng phương tiện tăng cao.

Theo Chu Thanh Vân (TTXVN/Vietnam+)