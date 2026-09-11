Dự án trọng điểm nối Quốc lộ 1 đến Cảng Đề Gi: Có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó

(GLO)- Dự án tuyến đường nối Quốc lộ 1 đến đường ven biển (ÐT.639), kết nối Cảng Ðề Gi đang được đẩy nhanh tiến độ theo phương châm “có mặt bằng đến đâu, thi công đến đó”.

Trong khi các địa phương tập trung hoàn tất giải phóng mặt bằng, nhà thầu tranh thủ thi công trên những đoạn tuyến đã được bàn giao, đồng thời đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư.

Dài 17,15 km, tổng mức đầu tư 1.428 tỷ đồng, tuyến đường nối QL 1 với ĐT.639, kết nối Cảng Đề Gi là một trong những công trình giao thông trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2025 - 2028. UBND tỉnh yêu cầu ưu tiên giải phóng mặt bằng (GPMB), tổ chức thi công ngay trên những đoạn đã có mặt bằng sạch.

Ngày 21-8-2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng ký Công văn số 10848/UBND-XDCT, yêu cầu tập trung đẩy nhanh GPMB, phấn đấu bàn giao toàn bộ mặt bằng trước ngày 30-9-2026.

Gấp rút hoàn tất mặt bằng

Theo ông Ngô Anh Tuấn - Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh: Đến nay, công tác kiểm đếm đất nông nghiệp đã hoàn thành 100%, với 719/719 hộ, trong đó 696 hộ đã được xác nhận nguồn gốc đất. Hiện, Ban phối hợp với 2 xã Hòa Hội và Đề Gi hoàn thiện các phương án còn lại trước ngày 15.9, đồng thời đôn đốc nhà thầu tranh thủ mặt bằng được bàn giao để thi công. Toàn tuyến đã bàn giao 9,3/17,15 km mặt bằng cho đơn vị thi công.

Tại xã Hòa Hội, đoạn tuyến dài khoảng 2 km qua các thôn Vĩnh Trường, Khánh Lộc, phần đất nông nghiệp cơ bản hoàn tất. Bà Võ Thị Thanh Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã - cho biết: 99/99 hộ đã được phê duyệt phương án, chi trả và bàn giao mặt bằng. Với 20 hộ có đất ở, địa phương đã hoàn tất kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất ngày 8-9-2026; phấn đấu phê duyệt phương án trước ngày 30-9-2026 để giao đất tái định cư. Đến nay, 1,3/2 km mặt bằng ưu tiên đã được bàn giao.

Nhà thầu thi công Khu tái định cư số 2 - Vĩnh Thành (xã Đề Gi). Ảnh: T.L

Tại xã Đề Gi, nơi có khối lượng GPMB lớn nhất với chiều dài 15,15 km, khoảng 620 hộ có đất nông nghiệp và 40 hộ có đất ở ảnh hưởng, tiến độ cũng đang được tập trung đẩy nhanh. Theo Chủ tịch UBND xã Võ Văn Tài, kiểm đếm đất nông nghiệp đã hoàn thành 100%; xác nhận nguồn gốc đất đạt 95%, tương ứng 597/620 hộ. Còn 23 hồ sơ chưa hoàn tất do ý kiến của người dân liên quan ranh giới, diện tích và tranh chấp quyền sử dụng đất; địa phương đang phối hợp với Ban Quản lý dự án làm rõ từng trường hợp.

Xã đã phê duyệt phương án bồi thường 14 đợt cho 542 hộ, tổng trị giá 173 tỷ đồng; các hộ đã được chi trả và bàn giao mặt bằng. Phương án đợt 15 và 16 đối với 55 hộ được thông qua ngày 27-8 và đang trong thời gian niêm yết. Mục tiêu là cơ bản hoàn thành phê duyệt phương án đất nông nghiệp trước ngày 15-9-2026, hoàn tất kiểm đếm 40 hộ có đất ở trước ngày 20-9-2026 để giao đất tái định cư trong tháng 10-2026. Hiện, khoảng 8/15,15 km mặt bằng ưu tiên đã được bàn giao.

Tăng tốc thi công

Không chờ hoàn tất toàn bộ GPMB, các nhà thầu tận dụng từng phần mặt bằng được bàn giao để triển khai thi công. Ghi nhận sáng 8-9 tại Km 9+628 qua thôn Cát Tài (xã Đề Gi), Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn đang thi công hoàn thiện phần thân cống hộp; cách đó khoảng 20 m, Công ty TNHH Xây dựng 1-5 đóng cọc nhồi thi công cầu Suối Lục.

Công nhân Công ty TNHH Xây dựng 1-5 thi công cọc nhồi cầu Suối Lục (xã Đề Gi). Ảnh: T.L

Dự án có 2 gói thầu xây lắp. Trong đó, gói thầu số 1 trị giá hơn 226,9 tỷ đồng do liên danh Công ty CP Xây dựng công trình giao thông Thái Sơn - Công ty TNHH Xây dựng 1-5 thi công. Gói thầu số 2 trị giá hơn 400 tỷ đồng do liên danh Công ty TNHH Đầu tư xây dựng DACINCO - Công ty CP Thương mại, Tư vấn và Xây dựng Vĩnh Hưng - Công ty TNHH ABBVN thi công.

Đến nay, tổng trị giá xây dựng của 2 gói thầu đạt khoảng 54 tỷ đồng. Cùng với tuyến chính, các khu tái định cư được đẩy nhanh tiến độ. Tại khu tái định cư số 2 - Vĩnh Thành (xã Đề Gi), quy mô khoảng 1,15 ha, đơn vị thi công đã hoàn thành san nền, đang thực hiện hệ thống điện, nước. Ông Phan Ngọc Chính - Chỉ huy trưởng Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng Bình Định - cho biết: Nhà thầu bố trí nhân lực, máy móc làm việc liên tục, phấn đấu hoàn thành, đưa công trình vào sử dụng ngày 30-9-2026 để kịp bàn giao đất cho các hộ tái định cư.

Khu tái định cư số 1 - Vĩnh Trường (xã Hòa Hội) đã hoàn thành san nền, đang thi công hạ tầng điện, nước, dự kiến hoàn thành ngày 30-9-2026. Khu tái định cư số 3 - Đức Phổ 1 (xã Đề Gi), quy mô lớn nhất với khoảng 3 ha, đang san nền, dự kiến hoàn thành ngày 15-10-2026.

Ông Ngô Anh Tuấn nhấn mạnh việc đồng thời tập trung GPMB, đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư và tranh thủ thi công những đoạn đã có mặt bằng đang giúp dự án tăng tốc. Đây là yếu tố then chốt để tuyến đường nối QL 1 với Cảng Đề Gi bảo đảm tiến độ, từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển và mở rộng không gian phát triển kinh tế khu vực.