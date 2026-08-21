Tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn: Đồng bộ giải phóng mặt bằng, tăng tốc thi công

(GLO)- Sau hơn 1 năm triển khai, công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn đạt nhiều kết quả tích cực. Mặt bằng được bàn giao đến đâu, nhà thầu tổ chức thi công đến đó, từng bước hình thành tuyến giao thông kết nối với cảng biển.

Tuyến đường từ QL 19C kết nối Cảng Quy Nhơn dài khoảng 6,35 km, đi qua xã Tuy Phước và 2 phường Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông, quy mô 4-6 làn xe, nền đường rộng 24-40 m.

Đây là 1 trong 2 dự án thành phần thuộc Dự án Phát triển tích hợp thích ứng, tổng mức đầu tư 2.660 tỷ đồng từ vốn vay Ngân hàng Thế giới và vốn đối ứng của tỉnh; riêng dự án thành phần 1 có mức đầu tư 806 tỷ đồng.

Đồng thuận, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng (GPMB) Theo Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh (đại diện chủ đầu tư dự án), công tác đền bù, GPMB đến nay gần như hoàn tất.

Trong số 269.233 m² đất thuộc diện thu hồi, các địa phương đã bàn giao hơn 242.400 m², đạt hơn 90%; gần như toàn bộ diện tích đã có quyết định thu hồi đều được chi trả bồi thường. 379/467 hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ; 679 ngôi mộ trong diện di dời đã hoàn tất, đạt 100%.

Ông Tô Tấn Thi - Giám đốc Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và PTNT tỉnh - cho biết: Kết quả trên có được nhờ sự phối hợp giữa chủ đầu tư với các xã, phường trong kiểm đếm, xác nhận nguồn gốc đất và vận động người dân. Mặt bằng sạch đến đâu được bàn giao ngay cho nhà thầu đến đó, hạn chế tình trạng mặt bằng bị chia cắt, ảnh hưởng tiến độ thi công.

Tại xã Tuy Phước, đoạn tuyến dài 1,13 km, toàn bộ 3,18 ha tại 49 thửa đất đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ qua 6 đợt với tổng giá trị hơn 17,69 tỷ đồng. Còn 8/19 trường hợp đang tháo dỡ vật kiến trúc, dự kiến bàn giao mặt bằng trước ngày 25-8-2026.

Ông Trần Thái Hòa - Trưởng Phòng Kinh tế xã Tuy Phước - cho hay: Nhờ tuyên truyền, vận động ngay từ đầu nên phần lớn người dân đồng thuận; 2 trường hợp trước đó chưa thống nhất cũng đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ sau nhiều lần đối thoại, vận động.

Là địa bàn có khối lượng công việc lớn nhất, phường Quy Nhơn Bắc có 140.223 m² đất phải thu hồi, 333 hộ dân bị ảnh hưởng và 467 ngôi mộ cần di dời.

Người dân xã Tuy Phước tháo dỡ nhà, vật kiến trúc trong phạm vi GPMB, sớm bàn giao mặt bằng cho nhà thầu thi công. Ảnh: T.L

Đến ngày 19-8, phường đã phê duyệt phương án qua 12 đợt cho 258/333 hộ, diện tích 122.541 m², tổng giá trị hơn 185,3 tỷ đồng; đã chi trả gần 183 tỷ đồng cho 255 hộ và hoàn tất di dời 467 ngôi mộ.

Còn lại 75 hộ với diện tích đất thu hồi 17.682 m² đã họp thông qua hội đồng bồi thường và đang trong thời gian niêm yết công khai phương án bồi thường theo quy định.

Phó Chủ tịch UBND phường Ngô Tôn Thanh cho biết, địa phương đang khẩn trương hoàn tất phê duyệt đối với các thửa đất đã xác nhận nguồn gốc, đồng thời, thực hiện chỉ đạo của tỉnh về bồi thường dứt điểm 31 thửa đất nông nghiệp tại khu vực giao với Khu đô thị Vân Hà.

Sự đồng thuận của người dân góp phần đẩy nhanh bàn giao mặt bằng. Gia đình ông Đặng Tuấn Tân (tổ 6, khu vực 4, phường Quy Nhơn Bắc) có 3 thửa đất bị ảnh hưởng hơn 70 m². Sau khi nhận hơn 1 tỷ đồng tiền bồi thường, gia đình chủ động tháo dỡ, lùi mốc lộ giới hơn 4 m.

Sau khi tháo dỡ vật kiến trúc, bàn giao phần diện tích đất bị ảnh hưởng bởi dự án, người dân phường Quy Nhơn Bắc sửa sang, dựng lại nhà để sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: T.L

“Các thửa đất trước đây nằm giữa ruộng, đường đi lại khó khăn. Nay tuyến đường mở qua, đất có điều kiện trở thành mặt tiền, thuận lợi đi lại, kinh doanh. Gia đình tôi ủng hộ chủ trương làm đường và mong dự án sớm hoàn thành” - ông Tân chia sẻ.

Trong khi đó, phường Quy Nhơn Đông đã cơ bản hoàn thành GPMB với 100% diện tích 97.376 m² được thu hồi, 78/78 hộ dân được phê duyệt phương án và 72 ngôi mộ đã di dời.

Hiện chỉ còn 4 hộ chưa đồng thuận với phương án bồi thường, tái định cư liên quan một phần diện tích Cụm công nghiệp Nhơn Bình; phường đang tổ chức đối thoại và thực hiện các bước tiếp theo theo quy định nếu không đạt đồng thuận.

Mặt bằng sạch đến đâu, thi công đến đó

Cùng với GPMB, tại những đoạn đã được bàn giao, các nhà thầu đang huy động nhân lực, thiết bị tổ chức thi công. Đường công vụ phục vụ vận chuyển vật liệu đã hoàn thành; một số đoạn đang thi công nền đường và móng cọc 2 cây cầu trên tuyến.

Công ty TNHH Nhật Minh đang huy động gần 50 công nhân cùng nhiều thiết bị cơ giới thi công gói thầu dài hơn 3 km. Nhà thầu đã tiếp nhận khoảng 90% mặt bằng, tổ chức thi công cuốn chiếu.

Ông Nguyễn Xuân Lâm - Chỉ huy trưởng gói thầu BD-CW-02 (thuộc Công ty TNHH Nhật Minh) cho hay: Đơn vị đang huy động 10 xe chở đất, 6 xe lu, 4 xe đào, 2 xe ủi và 1 máy khoan cọc nhồi để tổ chức các mũi thi công. Tại cầu Sông Dinh dài 112 m gồm 3 nhịp, nhà thầu đã hoàn thành khoảng 60% khối lượng cọc khoan nhồi.

Nhà thầu đẩy nhanh thi công dự án thành phần 1 - tuyến đường từ QL 19C kết nối cảng Quy Nhơn trên phần mặt bằng được bàn giao. Ảnh: T.L

Bên cạnh đó, Công ty TNHH Xây dựng và Nội thất Phú Sỹ huy động 3 giàn khoan xi măng đất và 2 xe cuốc xử lý nền đất yếu. Theo ông Lâm, các nhà thầu đang tăng cường nhân lực, thiết bị, phấn đấu hoàn thành công trình trong khoảng 2,5 năm, sớm hơn kế hoạch 6 tháng.

Ông Tô Tấn Thi cho biết, các địa phương đang tập trung giải quyết dứt điểm những trường hợp còn vướng mắc, phấn đấu hoàn tất GPMB, tạo điều kiện để nhà thầu đẩy nhanh thi công, sớm đưa công trình vào khai thác, phát huy hiệu quả kết nối giao thông và thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.