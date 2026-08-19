Gia Lai tăng tốc số hóa dữ liệu đất đai

(GLO)- Cùng với cả nước, các sở, ngành, địa phương thuộc tỉnh Gia Lai đang tích cực đẩy nhanh tiến độ kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và số hóa dữ liệu theo tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”.

Các địa phương huy động lực lượng rà soát, đối soát, cập nhật thông tin, từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai phục vụ quản lý và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nguyễn Tuấn Thanh (người đội mũ) kiểm tra công tác số hóa dữ liệu đất đai tại xã An Lão vào ngày 2-8-2026. Ảnh: N.H

Khẩn trương từ cơ sở

Theo kế hoạch của UBND tỉnh, đến cuối năm 2026, các sở, ngành, địa phương phải hoàn tất việc số hóa dữ liệu đất đai. Với tinh thần khẩn trương và quyết liệt, đến nay, UBND các xã, phường trong tỉnh đã kê khai, đăng ký đất đai lần đầu và số hóa dữ liệu đất đai; đồng thời thành lập ban chỉ đạo, tổ công tác thực hiện nhiệm vụ. Công tác tuyên truyền, phổ biến mục tiêu, ý nghĩa của việc số hóa dữ liệu đất đai cũng được đẩy mạnh.

Cán bộ địa chính các xã, phường tích cực phối hợp với lực lượng Công an, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai rà soát, đối soát thông tin, thu thập hồ sơ, xác minh hiện trạng, bảo đảm dữ liệu được cập nhật chính xác.

Sự vào cuộc đồng bộ, quyết tâm của chính quyền cơ sở nhằm tạo nền tảng quan trọng xây dựng hệ thống dữ liệu đất đai thống nhất, minh bạch, phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước và bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hoài Nhơn Bắc cập nhật dữ liệu đất đai trên phần mềm quản lý. Ảnh: N.H

Là một trong những địa phương triển khai sớm và quyết liệt việc số hóa dữ liệu đất đai, phường Hoài Nhơn Bắc đã thành lập ban chỉ đạo, 3 tổ giúp việc và 15 tổ công tác. Đến nay, phường đã thực hiện số hóa 13.626/13.839 thửa đất, đạt 98,46%.

Ông Trần Minh Lâm - Phó Chủ tịch UBND phường Hoài Nhơn Bắc - cho biết: “Toàn phường còn 213 thửa đất chưa được làm sạch cơ sở dữ liệu. Chúng tôi đang tiếp tục thu thập thông tin về người sử dụng đất và các giấy tờ liên quan. Đồng thời, tăng cường phối hợp với lực lượng Công an và Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai để xử lý vướng mắc, phấn đấu hoàn thành toàn bộ việc số hóa dữ liệu đất đai trước ngày 25-8-2026”.

Sự tham gia của người dân góp phần quan trọng trong hoàn thiện dữ liệu. Ông Phạm Văn Hường (tổ dân phố Hoài Sơn Đông, phường Hoài Nhơn Bắc) cho biết: Tổ dân phố đã phân công lực lượng đến từng nhà dân hỗ trợ kê khai, bổ sung thông tin. Khi dữ liệu đất đai được cập nhật đầy đủ, người dân sẽ thuận tiện hơn trong thực hiện thủ tục hành chính, không phải mang theo nhiều giấy tờ. Vì vậy, người dân rất đồng tình, ủng hộ.

Cán bộ Phòng Kinh tế - Hạ tầng phường Hoài Nhơn Bắc đo đạc, kiểm tra hiện trường để cập nhật dữ liệu đất đai tại tổ dân phố Hoài Châu. Ảnh: N.H

Tại xã An Hòa, địa phương đã nhận bàn giao rà soát, cập nhật dữ liệu đất đai đối với 6.637 thửa đất từ Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai An Hòa. Đến thời điểm này, xã đã rà soát, kiểm tra, kê khai đăng ký lần đầu 4.725 thửa đất, đạt 71,2%; trong đó, 3.154 thửa đất do UBND xã quản lý đã được cập nhật, chỉnh lý trên hệ thống thông tin quản lý đất đai quốc gia VNLIS, đạt 100%. Xã đặt mục tiêu hoàn thành số hóa toàn bộ dữ liệu trước ngày 30-8-2026.

Trong khi đó, xã Sơn Lang đang rà soát hiện trạng, chuẩn bị dữ liệu; xác định 2.229 ha cần đo đạc mới, hơn 2.039 ha đo đạc lập lại bản đồ địa chính và 16,17 ha chỉnh lý bản đồ địa chính. Theo ông Nguyễn Mạnh Tuyển - Chủ tịch UBND xã Sơn Lang: Địa phương đã hướng dẫn người sử dụng đất chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu kê khai, chuẩn bị hồ sơ để cập nhật vào hệ thống thông tin quản lý đất đai quốc gia VNLIS. Đồng thời, xã tăng cường tuyên truyền về lợi ích của việc chuẩn hóa, số hóa dữ liệu đất đai, qua đó tạo sự đồng thuận, phối hợp của người dân.

Phấn đấu hoàn thành mục tiêu

Theo ông Cao Thanh Thương - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường: Để đẩy nhanh tiến độ số hóa dữ liệu đất đai, Sở đã tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát, xác minh thông tin, hoàn thiện hồ sơ và cập nhật kết quả vào hệ thống thông tin quản lý đất đai quốc gia VNLIS.

Tính đến hết tháng 7-2026, toàn tỉnh có 826.103 thửa đất thuộc diện phải kê khai, đăng ký đất đai lần đầu. Các địa phương đã tổ chức kê khai 621.416 thửa, đạt 75,2%; còn 204.687 thửa chưa kê khai, chiếm 24,8%. Số thửa chưa kê khai chủ yếu tập trung tại các khu vực có diện tích lớn, hồ sơ địa chính chưa đầy đủ hoặc người sử dụng đất chưa kịp thời phối hợp thực hiện.

Đáng chú ý, toàn tỉnh đã cập nhật vào hệ thống thông tin quản lý đất đai quốc gia VNLIS 87.519 thửa, đạt 10,6% số hồ sơ đã được xét duyệt, góp phần nâng cao tỷ lệ dữ liệu được chuẩn hóa, phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Thực tế cho thấy, những địa phương chủ động huy động lực lượng, tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân có tiến độ tiếp nhận, xử lý hồ sơ chuyển biến rõ rệt. Sau khi tiếp nhận, hồ sơ được Văn phòng Đăng ký đất đai phối hợp với UBND cấp xã rà soát, đối chiếu hồ sơ địa chính, xác minh hiện trạng và xét duyệt theo quy định.

Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp tục chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp chặt chẽ với UBND các xã, phường đẩy mạnh tuyên truyền, huy động lực lượng hỗ trợ người dân kê khai; thường xuyên rà soát, cập nhật, báo cáo tiến độ theo ngày, theo tuần để kịp thời nhận diện những khâu chậm, địa bàn chậm và có giải pháp xử lý ngay, quyết tâm hoàn thành việc số hóa dữ liệu đất đai trong năm 2026.