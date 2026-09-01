Người dân Ia Grai tự nguyện hiến đất để làm đường giao thông

(GLO)- Không chờ kinh phí bồi thường, nhiều hộ dân ở xã Ia Grai (tỉnh Gia Lai) tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình để bàn giao mặt bằng làm đường giao thông.

Sự đồng thuận của người dân đã góp phần tháo gỡ điểm nghẽn về mặt bằng, tạo điều kiện để các tuyến đường xuống cấp sớm được đầu tư, nâng cấp.

Lòng dân đồng thuận

Thông qua sự vận động của chính quyền xã Ia Grai, hơn 50 hộ dân có đất và tài sản nằm trong phạm vi ảnh hưởng của tuyến đường Hoàng Hoa Thám (thôn 3) đã tự nguyện hiến đất và tài sản. Một số hộ chủ động chặt cây xanh, tháo dỡ hàng rào để bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Đường Hoàng Hoa Thám (đoạn từ đường Hùng Vương đến đường Lý Thường Kiệt) dài 443 m, là 1 trong 7 tuyến đường được phê duyệt đầu tư từ năm 2023.

Hiện mặt đường đã xuất hiện nhiều đoạn bong tróc, ổ gà. Theo thiết kế, tuyến đường sẽ được nâng cấp với mặt đường rộng 7,5 m, thảm bê tông nhựa và hệ thống thoát nước đồng bộ.

Dự án dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2023-2025 từ nguồn ngân sách tỉnh và địa phương, nhưng do chưa có kinh phí nên chưa thể triển khai theo kế hoạch.

Đến nay, dự án đã được bố trí kinh phí xây dựng nhưng không bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng. Vì vậy, địa phương vận động các hộ dân có đất, tài sản bị ảnh hưởng tự nguyện bàn giao mặt bằng để phục vụ thi công.

Theo Chủ tịch UBND xã Đỗ Văn Đông, trong điều kiện nguồn lực còn hạn chế, địa phương xác định sự đồng thuận của người dân là yếu tố quan trọng để tháo gỡ khó khăn về mặt bằng, tạo điều kiện đưa công trình vào thi công.

Là một trong những hộ có đất nằm trên tuyến, ông Trần Xuân Trung - Bí thư Chi bộ thôn 3, đồng tình với chủ trương đầu tư, nâng cấp đường Hoàng Hoa Thám. Không chỉ đồng thuận bàn giao phần đất bị ảnh hưởng, ông Trung còn vận động các hộ dân cùng chia sẻ khó khăn với địa phương.

“Khi con đường được đầu tư khang trang thì người hưởng lợi trước hết chính là người dân trên địa bàn. Vì vậy, bà con cần đồng thuận, cùng chung tay với chính quyền để công trình sớm hoàn thành” - ông Trung chia sẻ.

Gỡ vướng về mặt bằng

Cùng với đường Hoàng Hoa Thám, tuyến đường Cao Bá Quát (thôn 2) dài hơn 600 m cũng được địa phương xác định cần sớm đầu tư, nâng cấp. Mặt đường hiện hư hỏng nặng, nhiều đoạn bong tróc, xuất hiện ổ gà, ảnh hưởng đến việc đi lại của người dân, nhất là trong mùa mưa.

Hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án tự nguyện hiến đất, tài sản trên đất, không yêu cầu bồi thường để nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát. Ảnh: Minh Thoan

Có hơn 70 hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án. Trong điều kiện không bố trí kinh phí bồi thường, giải phóng mặt bằng, xã tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân tự nguyện hiến đất, tháo dỡ hàng rào để tạo mặt bằng thi công.

Anh Đặng Ngọc Toàn (thôn 2) hưởng ứng chủ trương này. Gia đình anh tự nguyện tháo dỡ khoảng 18 m hàng rào và hiến phần đất bị ảnh hưởng để dự án sớm được triển khai.

“Việc đầu tư xây dựng tuyến đường khang trang là nguyện vọng chung của bà con. Tuyến đường hoàn thành không chỉ thuận lợi cho việc đi lại mà còn góp phần hoàn thiện hạ tầng, cải thiện cảnh quan và tạo động lực phát triển KT-XH” - anh Toàn nói.

Các hộ dân tự nguyện chặt bỏ cây xanh để mở lối cho dự án đầu tư, nâng cấp tuyến đường Cao Bá Quát. Ảnh: Minh Thoan

Tương tự, tại các tuyến Trần Khánh Dư, Bà Triệu, Nguyễn Viết Xuân, người dân cũng đồng thuận với chủ trương đầu tư, sẵn sàng hiến đất và di dời hàng rào để mở rộng, nâng cấp đường giao thông.

Ông Huỳnh Thế Phong - Giám đốc Ban Quản lý xã Ia Grai - cho biết: Các thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu đã được hoàn tất; công tác giải phóng mặt bằng đang được địa phương thực hiện theo từng đoạn, phù hợp với tiến độ thi công.

Khi thời tiết thuận lợi, đơn vị sẽ tập trung máy móc, thiết bị và nhân lực để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành các công trình trong năm 2026.