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Phường Thống Nhất đề xuất đầu tư 179 tỷ đồng phát triển hạ tầng

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PHẠM NGỌC PHẠM NGỌC
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(GLO)- Chiều 18-9, Hội đồng thẩm định phường Thống Nhất (tỉnh Gia Lai) do ông Phạm Toàn Vinh - Phó Chủ tịch UBND phường, Chủ tịch Hội đồng thẩm định chủ trì đã tổ chức kiểm tra, đánh giá thực tế các dự án đề xuất đầu tư trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030.

Theo danh mục đề xuất, phường Thống Nhất dự kiến giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư đối với các công trình thuộc nhiều lĩnh vực, với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 179 tỷ đồng.

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Đoàn kiểm tra hệ thống giọt nước tại làng Bruk Ngol. Ảnh: Hương Lê

Trong đó, tập trung vào các công trình giao thông như các tuyến đường Lê Văn Hưu, Lê Chân, Hồ Tùng Mậu, Yết Kiêu, Siu Bleh; cải tạo, sửa chữa chợ Đống Đa và chợ Thống Nhất; đầu tư mương thoát nước khu vực hẻm 729 Phạm Văn Đồng.

Lĩnh vực giáo dục có các dự án sửa chữa, nâng cấp Trường Mầm non Thủy Tiên và Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm. Đáng chú ý, lĩnh vực văn hóa đề xuất đầu tư, cải tạo hệ thống giọt nước và nhà rông tại làng Kép, làng Bruk Ngol, góp phần bảo tồn giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số.

Việc kiểm tra thực tế nhằm đánh giá sự cần thiết, quy mô và tính phù hợp của các đề xuất, làm cơ sở phục vụ công tác thẩm định và xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn của phường giai đoạn 2026-2030.

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