Ia Le khởi công nhiều công trình giao thông

(GLO)- Chào mừng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh, sáng 29-8, UBND xã Ia Le (tỉnh Gia Lai) tổ chức lễ khởi công các công trình giao thông trên địa bàn xã năm 2026.

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Các đại biểu tham gia lễ khởi công các công trình giao thông trên địa bàn xã Ia Le. Ảnh: L.H.M

Năm 2026, trên địa bàn xã Ia Le có 22 danh mục dự án đầu tư công đang triển khai thực hiện, với tổng mức đầu tư hơn 28 tỷ đồng, kế hoạch vốn giao hơn 22 tỷ đồng.

Trong đó, ngân sách xã quản lý thực hiện 14 công trình với tổng nguồn vốn hơn 15 tỷ đồng.

Đến nay, địa phương đã hoàn thành 3 công trình gồm: duy tu, bảo dưỡng đường từ quốc lộ 14 đến Trường THCS Trần Phú; đường từ thôn Kênh Săn đi vào khu dân cư thôn Phú An và đường phía Nam chợ Ia Le lối đi nội bộ phía Bắc chợ.

Hiện nay, UBND xã Ia Le đang tiếp tục triển khai xây dựng 19 công trình còn lại với chiều dài 11.750 m.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công tuyến đường thôn Kênh Hmek. Ảnh: L.H.M

Tại buổi lễ, các đại biểu đã tiến hành nghi thức khởi công tuyến đường giao thông thôn Kênh Hmek có chiều dài 1.150 m, mặt đường bê tông rộng 3,5 m với mức đầu tư hơn 2 tỷ đồng.