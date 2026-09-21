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Phê duyệt dự án đường vành đai 1 với tổng vốn 190 tỷ đồng tại Ayun Pa

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QUANG TẤN QUANG TẤN
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(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt dự án đường vành đai 1 (quốc lộ 25 - cầu Ia Hiao) với tổng mức đầu tư 190 tỷ đồng nhằm hoàn thiện mạng lưới giao thông, mở rộng đô thị và góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội khu vực.

Theo Quyết định, dự án được triển khai trên địa bàn phường Ayun Pa và xã Ia Rbol. Điểm đầu tuyến giao với quốc lộ 25 tại Km123+050, điểm cuối giao với quốc lộ 25 tại Km128+700.

Tuyến có tổng chiều dài trên 7 km, diện tích sử dụng đất khoảng 12,41 ha, tốc độ thiết kế 40 km/giờ.

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Dự án đường vành đai 1 (quốc lộ 25 - cầu Ia Hiao) được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị Ayun Pa. Ảnh: Quang Tấn

Dự án được đầu tư theo tiêu chuẩn đường đô thị TCVN 13592:2022, với nền đường rộng 9 m; trong đó, mặt đường rộng 8 m và lề đường mỗi bên rộng 0,5 m.

Trên tuyến bố trí 3 nút giao chính tại Km0+00, Km2+265,78 và Km7+062,5; đồng thời xây dựng, bổ sung hệ thống thoát nước và các công trình bảo đảm an toàn giao thông.

Tổng mức đầu tư của dự án là 190 tỷ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng hơn 74,5 tỷ đồng; chi phí xây dựng hơn 86,5 tỷ đồng; còn lại là chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác và dự phòng.

Nguồn vốn thực hiện dự án từ ngân sách Trung ương và tỉnh. Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng tỉnh Gia Lai là chủ đầu tư và trực tiếp quản lý dự án.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2021 được xác định là thời điểm phê duyệt chủ trương đầu tư; giai đoạn 2024-2026 điều chỉnh quy mô đầu tư, phê duyệt dự án; từ năm 2026-2028 triển khai thi công, hoàn thành công trình.

Dự án đường vành đai 1 (quốc lộ 25 - cầu Ia Hiao) được kỳ vọng từng bước hoàn thiện hạ tầng giao thông khu vực theo quy hoạch, tạo điều kiện mở rộng không gian đô thị Ayun Pa và tăng cường kết nối giao thông, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

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