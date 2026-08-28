Gia Lai tăng cường xe phục vụ nhu cầu đi lại dịp Quốc khánh 2-9

(GLO)- Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9 năm nay kéo dài 5 ngày, dự báo nhu cầu đi lại, về quê, du lịch, tham quan tăng cao. Các doanh nghiệp vận tải, bến xe trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã chủ động phương án tăng chuyến, bổ sung phương tiện, sẵn sàng giải tỏa hành khách trong những ngày cao điểm.

Chủ động tăng xe, giải tỏa hành khách

Do kỳ nghỉ lễ kéo dài, lượng người từ các tỉnh, thành phố, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng về Gia Lai dự kiến tăng cao. Các doanh nghiệp vận tải đã chủ động xây dựng phương án tăng cường phương tiện, nhất là trên những tuyến có nhu cầu đi lại lớn.

Các đơn vị vận tải, bến xe, nhà ga, cảng hàng không triển khai kế hoạch bố trí phương tiện phục vụ hành khách trong dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: Minh Phương

Ông Trần Văn Uông - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Đức Đạt Thành Gia Lai (nhà xe Đức Đạt) cho biết, công ty hiện có 36 đầu xe tại các tỉnh, thành trong cả nước. Ngày thường, đơn vị khai thác 12-13 chuyến Pleiku - TP. Hồ Chí Minh, 6 chuyến Pleiku - Đà Nẵng và ngược lại.

Dịp lễ này, công ty dự kiến tăng thêm 2-3 xe để phục vụ lượng hành khách từ TP. Hồ Chí Minh về Pleiku. Trong khi đó, tuyến Pleiku - Đà Nẵng lượng khách không tăng đột biến nên vẫn giữ nguyên tần suất hoạt động.

Theo ông Huỳnh Trọng Khiêm - Giám đốc Bến xe Gia Lai - Chi nhánh Công ty Cổ phần Tập đoàn Alpha Seven (Bến xe Đức Long Gia Lai), đơn vị hiện khai thác khoảng 170 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 2.600 lượt hành khách. Trong dịp lễ, dự kiến tăng trên 40 chuyến/ngày, tương ứng khoảng 900 lượt hành khách.

Riêng tuyến Pleiku - TP. Hồ Chí Minh, ngày thường có gần 40 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 1.000 lượt khách; tuyến Pleiku - Đà Nẵng có hơn 15 chuyến/ngày, phục vụ khoảng 420 lượt khách. Dịp Quốc khánh 2-9 dự kiến tăng cường trên 15 đầu xe, phục vụ thêm khoảng 500 lượt hành khách.

Dự kiến, lượng khách qua bến tăng mạnh từ ngày 28 và 29-8 theo chiều TP. Hồ Chí Minh - Pleiku, sau đó tăng trở lại trong ngày 2 và 3-9 theo chiều Pleiku đi TP. Hồ Chí Minh. Bến xe đã chuẩn bị nhân lực, phương tiện và cơ sở vật chất, sẵn sàng huy động xe để giải tỏa khách khi phát sinh nhu cầu, không để xảy ra tình trạng ùn ứ, tồn đọng hành khách tại bến.

Hành khách làm thủ tục lên xe tại Bến xe Đức Long Gia Lai. Ảnh: M.P

Tại khu vực phía Đông tỉnh, ông Nguyễn Đức Nhân - Giám đốc Công ty cổ phần Bến xe Bình Định cho biết, đơn vị đã triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách dịp lễ đến các doanh nghiệp vận tải.

Các đơn vị được yêu cầu bố trí đủ lái xe, nhân viên phục vụ, nhất là trên các tuyến đường dài; tăng cường kiểm tra, theo dõi thiết bị giám sát hành trình, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh lái xe chấp hành quy định về tốc độ và thời gian lái xe.

Theo ông Nhân, nhu cầu đi lại dự kiến tăng tại các bến xe, tập trung nhiều ở Bến xe Quy Nhơn, nhất là các tuyến Quy Nhơn, Bồng Sơn đi TP. Hồ Chí Minh sau kỳ nghỉ.

Vì vậy, bến xe phối hợp với doanh nghiệp vận tải chủ động huy động đủ phương tiện theo kế hoạch; trường hợp lượng khách tăng đột biến, doanh nghiệp có thể chủ động thuê xe ngoài danh sách phương tiện đang khai thác trên tuyến cố định để tăng cường giải tỏa khách theo quy định.

Tăng chuyến tàu, siết an toàn giao thông

Kỳ nghỉ Quốc khánh 2-9, vận tải đường sắt cũng chủ động tăng cường tàu phục vụ hành khách. Ảnh: M.P

Không chỉ đường bộ, vận tải đường sắt cũng chủ động tăng chuyến phục vụ nhu cầu đi lại trong dịp lễ.

Ông Phạm Văn Minh - Trưởng ga Diêu Trì cho biết, Chi nhánh Vận tải đường sắt Nha Trang đã thông báo kế hoạch chạy thêm 12 tàu trên các tuyến TP. Hồ Chí Minh - Nha Trang, TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn, TP. Hồ Chí Minh - Hà Nội và ngược lại, từ ngày 28-8 đến 2-9, với khoảng 3.748 chỗ.

Trong đó, ngày 28-8, tàu SE30 tăng cường chạy tuyến TP. Hồ Chí Minh - Quy Nhơn để phục vụ hành khách từ TP. Hồ Chí Minh; ngày 2-9, tàu SE29 chạy tuyến Quy Nhơn - TP. Hồ Chí Minh nhằm giải tỏa hành khách sau kỳ nghỉ lễ.

Vận tải hàng không cũng được tăng cường trong dịp cao điểm. Cảng Hàng không Pleiku đã triển khai các biện pháp bảo đảm an ninh, an toàn, điều hành khai thác và phục vụ hành khách thông suốt trong thời gian cao điểm. Hiện có 3 hãng hàng không gồm Vietnam Airlines, Vietjet Air và VASCO khai thác tại Cảng Hàng không Pleiku.

Các hãng đã xây dựng kế hoạch tăng chuyến từ ngày 28-8 đến 2-9 nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của hành khách trước và sau kỳ nghỉ lễ. Trong đó, dự kiến tăng 7 cặp chuyến trên đường bay TP. Hồ Chí Minh - Pleiku và ngược lại, 2 cặp chuyến trên đường bay Hà Nội - Pleiku và ngược lại.

Vận tải hàng không cũng xây dựng kế hoạch tăng chuyến bay phục vụ nhu cầu đi lại của hành khách dịp Quốc khánh 2-9. Ảnh: M.P

Trao đổi với P.V, ông Trần Đình Sơn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, Sở đã xây dựng kế hoạch phục vụ vận tải, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong dịp Quốc khánh 2-9.

Theo đó, các đơn vị vận tải phải chủ động phương án phục vụ, bố trí đủ phương tiện, lái xe, nhân viên và phương tiện dự phòng, bảo đảm đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao; đồng thời kiểm soát chặt điều kiện an toàn kỹ thuật phương tiện, việc chấp hành tốc độ, thời gian lái xe, số người được phép chở và các quy định về giá cước.

Đối với các bến xe, Sở yêu cầu tăng cường kiểm tra phương tiện trước khi xuất bến, chủ động phương án huy động xe giải tỏa khách, bảo đảm an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và phòng cháy, chữa cháy.

Các đơn vị quản lý đường bộ phải rà soát, khắc phục hư hỏng mặt đường, bổ sung biển báo, cọc tiêu và thiết bị cảnh báo, nhất là tại các khu vực đèo dốc, có nguy cơ sạt lở, ngập úng.

“Điểm mấu chốt là phải chủ động từ sớm, không để bị động khi lượng hành khách tăng cao; đồng thời bảo đảm an toàn trong suốt hành trình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh” - ông Sơn nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trước dự báo thời tiết có thể diễn biến phức tạp, Sở Xây dựng cũng yêu cầu các đơn vị chủ động rà soát, cảnh báo những khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt đất đá, ngập úng; bố trí lực lượng thường trực tại các vị trí xung yếu, kịp thời phân luồng, hạn chế hoặc tạm dừng phương tiện khi điều kiện an toàn không bảo đảm.

Cùng với đó, các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, đơn vị vận tải và bến xe được yêu cầu tăng cường phối hợp, duy trì trực trong dịp lễ, kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh và các tình huống phát sinh, không để xảy ra ùn tắc kéo dài, bảo đảm hoạt động vận tải an toàn, thông suốt trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ.