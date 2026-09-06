705 xã, phường chưa đạt chuẩn: Có tiếp tục sáp nhập?

(GLO)- Cả nước hiện còn 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn về dân số và diện tích. Tuy nhiên, việc tiếp tục sắp xếp sẽ không được thực hiện đồng loạt mà căn cứ điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương.

Đáng chú ý, trong số 705 đơn vị hành chính cấp xã chưa đạt tiêu chuẩn có nhiều địa bàn mang tính đặc thù như biên giới, miền núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, địa hình chia cắt, hoặc có các yếu tố về lịch sử, truyền thống, văn hóa. Vì vậy, theo Bộ Nội vụ, nhiều đơn vị trong danh sách này có thể không thuộc trường hợp phải tiếp tục sắp xếp như giai đoạn 2023-2025.

Việc tiếp tục sắp xếp các xã, phường sẽ không được thực hiện đồng loạt mà căn cứ điều kiện, đặc điểm cụ thể của từng địa phương. Ảnh: N.U

Đối với các đơn vị có quy mô nhỏ, chưa đáp ứng tiêu chuẩn về diện tích tự nhiên và dân số, địa phương có thể chủ động nghiên cứu phương án điều chỉnh nhằm nâng quy mô, bảo đảm phù hợp với quy định và yêu cầu phát triển.

Theo định hướng được Bộ Nội vụ thông tin, việc sắp xếp trong thời gian tới sẽ đặt trọng tâm vào điều kiện thực tế của từng địa phương. Ngoài 2 tiêu chí về dân số và diện tích, việc xem xét còn phải tính đến vị trí địa lý, điều kiện hạ tầng, tiềm năng phát triển, quốc phòng - an ninh và những yếu tố đặc thù khác.

Sau khi Trung ương có kết luận và Chính phủ, Bộ Nội vụ có hướng dẫn, các địa phương sẽ chủ động nghiên cứu, rà soát và đề xuất phương án đối với những đơn vị thật sự cần điều chỉnh.

Bên cạnh việc xem xét các đơn vị chưa đạt chuẩn, cấp có thẩm quyền cũng định hướng nghiên cứu xây dựng các xã, phường hạt nhân, trọng điểm, tạo các cực tăng trưởng mới cho các tỉnh, thành phố.