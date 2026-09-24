Gỡ điểm nghẽn hạ tầng, mở rộng không gian đô thị Chư Sê

(GLO)- Xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai) đang đứng trước yêu cầu hoàn thiện hạ tầng giao thông để đáp ứng nhu cầu đi lại, vận chuyển nông sản và từng bước mở rộng không gian đô thị.

Tuy nhiên, những bất cập về đường sá, cầu cống và khả năng kết nối giữa khu dân cư với vùng sản xuất vẫn đang cản trở quá trình này, đòi hỏi những giải pháp đầu tư phù hợp.

Xã Chư Sê đang xây dựng hồ sơ đề án thành lập phường trong năm 2026. Ảnh: Mạnh Hà

Nhiều tuyến đường, công trình giao thông xuống cấp

Là địa bàn có thế mạnh về sản xuất nông nghiệp hàng hóa, thương mại và dịch vụ, xã Chư Sê cần mạng lưới giao thông kết nối hiệu quả giữa vùng sản xuất với khu dân cư. Tuy nhiên, nhiều tuyến đường trên địa bàn đã xuống cấp, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống và sản xuất của người dân.

Tuyến đường Hà Huy Tập dài gần 1 km đang xuống cấp nghiêm trọng, nhất là đoạn từ ngã ba Trần Khánh Dư - Hà Huy Tập đến khu vực giáp ruộng lúa ở thôn Mỹ Thạch 1. Mỗi khi mưa kéo dài, nước từ khu vực cao dồn xuống nhanh, cuốn theo đất đá, gây xói lở, tạo thành những hố sâu dọc hai bên đường.

Chỉ tay về phía trước cổng nhà, nơi phần đất dưới nền đường bị nước khoét sâu tạo thành khoảng trống, ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Mỹ Thạch 1) cho biết, tình trạng sạt lở đã xuất hiện khoảng 2 năm nay. Mỗi mùa mưa, nước theo rãnh đất chảy mạnh, tạo hố ngày càng sâu. Đây cũng là lối đi đến khu sản xuất của nhiều hộ dân nên việc vận chuyển vật tư, nông sản gặp nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm.

Tình trạng hư hỏng cũng xảy ra trên tuyến đường liên xã nối QL 25 với đường Cách Mạng, đồng thời kết nối khu du lịch thác Phú Cường và các farm sinh thái ở khu vực làng Queng Mép. Tuyến đường dài khoảng 2 km nhưng nhiều đoạn đã hư hỏng nặng, nhất là tại khu vực làng Queng Mép, nền đường xuất hiện dày đặc ổ gà, có nơi bắt đầu sạt lở.

Nước mưa khoét sâu nền đất, tạo khoảng trống trên đường vào nhà ông Nguyễn Văn Hạnh (thôn Mỹ Thạch 1). Ảnh: Vũ Thảo

Công trình cầu Dun Bêu (thôn Dun Bêu) hiện cũng đã xuống cấp. Khi mưa lớn, nước chảy mạnh, dâng gần mặt cầu, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn đối với người dân qua lại khu sản xuất.

Ông Nguyễn Văn Đương - Phó Chủ tịch UBND xã Chư Sê - cho biết: Hệ thống đường trên địa bàn chủ yếu là đường thâm nhập nhựa. Qua thời gian sử dụng và ảnh hưởng của mưa kéo dài, nhiều tuyến đường đã xuống cấp. Xã đã lập kế hoạch đầu tư công để xử lý các tuyến đường hư hỏng. Những công trình có nhu cầu vốn lớn, vượt khả năng, địa phương sẽ đề nghị tỉnh hỗ trợ.

Tạo những trục kết nối cho đô thị tương lai

Cùng với xử lý những điểm xuống cấp trước mắt, xã Chư Sê đang rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trung hạn, trong đó ưu tiên các tuyến trục chính kết nối các khu vực và đường vào khu sản xuất.

Trong năm 2026, xã đã duy tu, sửa chữa và đưa vào sử dụng một số tuyến như đường liên xã Chư Sê - Bờ Ngoong (đoạn từ ngã ba Cây Phượng đến ranh giới xã Chư Sê); đường liên xã Cách Mạng - làng Pan; đường trung tâm xã Ia Blang (cũ); đường liên xã Chư Sê - Al Bá; tuyến QL 25 đi QL 14 (đoạn qua hồ Ia Pát); đường giao thông làng Pan đi làng Hăng Ring… Xã cũng bố trí kinh phí vá ổ gà, duy tu một số tuyến đường khác.

Theo ông Nguyễn Văn Đương, phát triển hạ tầng giao thông là một trong những nhiệm vụ cấp bách nhằm hoàn thiện các điều kiện để Chư Sê từng bước đáp ứng các tiêu chí trở thành phường trong thời gian tới. Xã đang tập trung các giải pháp tăng nguồn thu ngân sách, chỉnh trang đô thị, tăng kết nối vùng và bảo đảm lưu thông hàng hóa.

Để xử lý những điểm nghẽn và tạo các trục kết nối dài hạn, xã đề nghị UBND tỉnh quan tâm đầu tư một số công trình, dự án. Trong đó, kè chống sạt lở tuyến Hà Huy Tập, đoạn từ đường Trần Khánh Dư đến giáp ruộng lúa, có nhu cầu vốn khoảng 730 triệu đồng từ quỹ phòng, chống thiên tai của tỉnh.

Dự án đường tránh phía Tây được đề nghị bổ sung vào kế hoạch đầu tư công trung hạn với tổng mức đầu tư dự kiến 480 tỷ đồng, chiều dài khoảng 10,88 km nhằm giảm áp lực giao thông khu vực trung tâm và mở rộng không gian phát triển. Địa phương cũng kiến nghị tỉnh bố trí 32 tỷ đồng để tiếp tục triển khai dự án đường nội thị huyện Chư Sê trước đây và đề xuất xây dựng mới cầu Dun Bêu với kinh phí dự kiến 6,5 tỷ đồng.

Như vậy, cùng với việc xử lý các tuyến đường xuống cấp, Chư Sê đang tính đến những trục kết nối bên ngoài và mạng lưới giao thông nội thị để tăng khả năng kết nối khu dân cư với vùng sản xuất, thương mại - dịch vụ. Việc xác định thứ tự ưu tiên, nguồn vốn và tiến độ thực hiện sẽ quyết định khả năng từng bước hoàn thiện mạng lưới giao thông, đáp ứng yêu cầu phát triển không gian đô thị Chư Sê.