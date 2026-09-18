Gia Lai lấy ý kiến người dân về thành lập 5 phường

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai yêu cầu 5 xã: Phù Mỹ, Tây Sơn, Tuy Phước, Chư Sê và An Nhơn Tây lấy ý kiến toàn bộ hộ gia đình trên địa bàn về việc thành lập các phường vào năm 2026, bảo đảm công khai, minh bạch và phải hoàn thành trước ngày 22-9-2026.

Nội dung lấy ý kiến tập trung vào dự thảo Đề án thành lập phường và bản tóm tắt Đề án, trong đó nêu phương án thành lập phường trên cơ sở nguyên trạng xã; đánh giá tóm tắt tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và các điều kiện liên quan; danh mục các văn bản chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước; văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của UBND tỉnh và kế hoạch tổ chức lấy ý kiến của UBND xã.

Một góc của xã Phù Mỹ. Ảnh: N.D

Tài liệu phục vụ lấy ý kiến được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh, Trang thông tin điện tử của UBND xã; đồng thời niêm yết tại trụ sở UBND xã, các điểm sinh hoạt cộng đồng và tuyên truyền tại các cuộc họp thôn.

Về hình thức, việc lấy ý kiến được thực hiện bằng phiếu dành cho hộ gia đình, bảo đảm khách quan, chính xác, công khai và minh bạch. Đại diện hộ gia đình sẽ được phát phiếu trực tiếp theo địa bàn từng thôn để nghiên cứu, cho ý kiến và ký tên hoặc điểm chỉ trên phiếu.

Sau khi kết thúc thời gian lấy ý kiến, các địa phương tiến hành thu phiếu, kiểm phiếu với sự chứng kiến của đại diện ít nhất 2 hộ gia đình (là người biết chữ) có uy tín trong nhân dân. Kết quả được tổng hợp, lập biên bản và báo cáo theo quy định.

UBND tỉnh yêu cầu UBND các xã tổng hợp, lập báo cáo kết quả gửi HĐND cùng cấp và UBND tỉnh thông qua Sở Nội vụ, đồng thời đăng tải trên Trang thông tin điện tử của UBND xã.

Báo cáo phải nêu rõ quá trình tổ chức lấy ý kiến, tổng số hộ gia đình trên địa bàn, số hộ gia đình tham gia lấy ý kiến, số hộ gia đình đồng ý, số hộ gia đình không đồng ý đối với từng xã và các ý kiến khác (nếu có).

Trường hợp có từ 50% trở lên tổng số hộ gia đình trên địa bàn xã tán thành, UBND xã có trách nhiệm tiếp thu, giải trình ý kiến, phối hợp với Sở Nội vụ và các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ Đề án, báo cáo HĐND xã xem xét, cho ý kiến.

Sau khi HĐND xã xem xét, cho ý kiến, UBND xã gửi kết quả và hồ sơ có liên quan về UBND tỉnh (thông qua Sở Nội vụ) để tổng hợp, hoàn thiện Đề án theo quy định. Thời gian hoàn thành việc này trước ngày 30-9-2026.

UBND tỉnh giao Sở Nội vụ theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện; tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả và tham mưu hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xem xét theo quy định.

Sở Tài chính hướng dẫn UBND các xã thực hiện việc lập dự toán, sử dụng và quyết toán kinh phí tổ chức lấy ý kiến nhân dân bảo đảm theo quy định của pháp luật.

Công an tỉnh chỉ đạo bố trí lực lượng thường trực hỗ trợ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh trong quá trình tổ chức lấy ý kiến nhân dân về việc thành lập phường trên địa bàn tỉnh.

Văn phòng UBND tỉnh được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nội vụ đăng tải tài liệu phục vụ việc lấy ý kiến nhân dân và kết quả lấy ý kiến trên Cổng thông tin điện tử của UBND tỉnh.

UBND các xã xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, đầy đủ các nội dung, tiến độ theo quy định; tổ chức thông tin, tuyên truyền, cung cấp đầy đủ thông tin, tài liệu về việc thành lập phường để nhân dân biết, nghiên cứu và tham gia ý kiến theo quy định.

Bên cạnh đó, chỉ đạo các phòng, ban và cơ quan chuyên môn phối hợp với cấp ủy, trưởng thôn và các lực lượng có liên quan tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến nhân dân; hướng dẫn, đôn đốc việc phát, thu, kiểm đếm, tổng hợp phiếu lấy ý kiến và thực hiện các nhiệm vụ theo quy định.