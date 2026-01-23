Gia Lai: Lấy ý kiến Nhân dân đối với 5 cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước

(GLO)- Sở Nội vụ Gia Lai vừa có Công văn về việc lấy ý kiến Nhân dân đối với 5 cá nhân đề nghị khen thưởng cấp Nhà nước thành tích có quá trình cống hiến.

Theo đó, Sở Nội vụ lấy ý kiến rộng rãi trong Nhân dân đối với 5 trường hợp đề nghị tặng thưởng Huân chương Lao động các hạng về thành tích có quá trình cống hiến.

Cụ thể, Huân chương Lao động hạng Nhất cho ông Nguyễn Ngọc Hùng - nguyên Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai (cũ).

Huân chương Lao động hạng Nhì đối với 2 cá nhân: Ông Trần Ngọc Nhung - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai (cũ) và ông Nguyễn Nam Hải - nguyên Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Gia Lai.

Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 cá nhân: Ông Tạ Xuân Chánh - nguyên Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Bình Định (cũ) và ông Lê Văn Lịch, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định (nay là tỉnh Gia Lai).

