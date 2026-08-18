Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội: Siết chặt tiến độ thực hiện

(GLO)- Trước sự trì trệ kéo dài của Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội thuộc Khu kinh tế Nhơn Hội, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai đã xử lý vi phạm hành chính trên lĩnh vực đầu tư đối với các đơn vị liên quan, đồng thời yêu cầu nhà đầu tư cam kết đẩy nhanh tiến độ dự án.

Trì trệ kéo dài

Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội gồm 3 phân khu (số 2, 4, 9) với tổng diện tích 116 ha, tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 23.000 tỷ đồng. Dự án do Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt làm chủ đầu tư và khởi công từ tháng 6-2019; Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings là đơn vị phối hợp phát triển dự án theo phương thức nhận chuyển nhượng quyền sử dụng các nền đất theo thỏa thuận với Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt.

Sau hơn 7 năm triển khai, Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội vẫn còn là vùng đất trống mênh mông. Ảnh: T.S

Với diện tích rộng, vốn đầu tư lớn, lại nằm ở trí rất đẹp (phía Nam giáp QL 19 B, phía Đông Bắc giáp biển), dự án được quảng bá là khu đô thị sinh thái kiểu mẫu, thành phố sinh thái ven biển thu nhỏ… Tuy vậy, sau hơn 7 năm triển khai, thực tế tại đây lại trái ngược hoàn toàn so với những lời quảng bá ban đầu.

Sự trì trệ của dự án thể hiện rõ nét nhất ở hệ thống hạ tầng kỹ thuật yếu kém và thiếu đồng bộ. Đến nay, hệ thống cấp điện, cấp nước và xử lý nước thải toàn khu vẫn chưa hoàn thiện; riêng phân khu 2 và phân khu 9 thậm chí còn chưa xong hạng mục cấp điện cơ bản. Nhiều khu vực hạ tầng đã xây dựng rơi vào tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, cát và cỏ dại phủ lấp cả lối đi.

Đối với 10 dự án chung cư cao tầng và chung cư cao cấp tại phân khu 4 và phân khu 9, mới chỉ có duy nhất 1/9 dự án tại phân khu 4 đang triển khai thi công, các dự án còn lại vẫn chưa hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư.

Cùng với đó là sự chậm trễ nghiêm trọng trong công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân. Đơn vị phối hợp phát triển dự án là Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings mới chỉ hoàn thành thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 265 trên tổng số 644 trường hợp đã thanh toán đủ tiền theo hợp đồng...

Việc này đã làm phát sinh hàng loạt đơn thư khiếu nại kéo dài từ phía người mua đất, gây ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường đầu tư chung của tỉnh, buộc cơ quan chức năng phải nhiều lần đứng ra tổ chức đối thoại, hỗ trợ giải quyết.

Siết chặt tiến độ thực hiện dự án

Ông Nguyễn Thanh Nguyên - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh - cho hay: Với tinh thần hỗ trợ nhà đầu tư phát triển kinh doanh bền vững, nhưng kiên quyết xử lý các dự án chậm tiến độ kéo dài, tránh tình trạng lãng phí tài nguyên đất đai, Ban Quản lý đã tiến hành xử phạt hành chính trong lĩnh vực đầu tư với Công ty CP Phát triển Bất động sản Phát Đạt, cùng 5 nhà đầu tư nhận chuyển nhượng và thực hiện các dự án tại các phân khu.

Đồng thời, yêu cầu Công ty CP Đầu tư Danh Khôi Holdings nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.

Một số dãy nhà trong khu đô thị được xây thô đã bắt đầu xuống cấp. Ảnh: T.S

Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh cũng đang kiến nghị, đề xuất UBND tỉnh giao cho đơn vị tiếp tục đôn đốc, giám sát chặt chẽ tiến độ Dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Nhơn Hội; yêu cầu các đơn vị hoàn thành toàn bộ hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, thoát nước), thủ tục cấp giấy phép xây dựng nhà ở và công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người đủ điều kiện trong tháng 8-2026, tuyệt đối không gia hạn thêm tiến độ.

Nếu còn vi phạm, giao Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với CA tỉnh áp dụng các biện pháp xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Ban Quản lý cũng sẽ phối hợp với Thuế tỉnh, Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh hỗ trợ việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Đồng thời, phối hợp với Công an tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh trật tự đối với các vấn đề liên quan đến dự án.

Cũng theo Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, hiện Công ty CP Phát triển bất động sản Phát Đạt đang hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị điều chỉnh tổng mức đầu tư, mục tiêu và tiến độ thực hiện dự án.

Đơn vị sẽ hỗ trợ hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện các thủ tục cần thiết. Trường hợp nhận được hồ sơ đề nghị điều chỉnh dự án mà không có căn cứ xem xét gia hạn tiến độ quá 24 tháng theo quy định của Luật Đầu tư, Ban Quản lý sẽ báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động một phần dự án.

Đối với các nhà đầu tư nhận chuyển nhượng 10 dự án chung cư cao tầng và khu chung cư cao cấp tại phân khu 4 và phân khu 9, hiện có 1 dự án đang triển khai đầu tư, 1 dự án khác đã thông báo sẽ xem xét việc chấm dứt hoạt động, 8 dự án còn lại đề nghị gia hạn thêm tiến độ để triển khai.

Với các trường hợp này, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh đang xin ý kiến tham gia thẩm định của các cơ quan liên quan. Trường hợp không có căn cứ xem xét gia hạn tiến độ quá 24 tháng theo quy định của Luật Đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh sẽ báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương chấm dứt hoạt động theo quy định.