Gia Lai đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 2 dự án thương mại, dịch vụ

(GLO)- Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Gia Lai vừa có văn bản đề nghị các sở, ngành công khai thông báo đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện 2 dự án thương mại, dịch vụ tại phường Pleiku và phường Diên Hồng.

Đây là những khu đất có vị trí thuận lợi, được định hướng phát triển các tổ hợp thương mại, khách sạn, dịch vụ hiện đại, góp phần khai thác hiệu quả quỹ đất và tạo thêm điểm nhấn cho đô thị.

Tại phường Pleiku, khu đất đấu giá để thực hiện dự án khách sạn, trung tâm mua sắm phức hợp có diện tích 4.680 m², nằm tại vị trí tiếp giáp các tuyến đường Trần Hưng Đạo và Hùng Vương.

Theo quy hoạch được phê duyệt, dự án có tổng diện tích sàn khoảng 32.896 m², gồm khối đế 4 tầng và khối tháp tối đa 14 tầng, chiều cao công trình tối đa 18 tầng.

Công trình được định hướng phát triển thành khách sạn tiêu chuẩn 4 sao với quy mô tối đa 300 phòng, kết hợp trung tâm mua sắm, nhà hàng, trung tâm hội nghị, triển lãm và các dịch vụ tổng hợp.

Nhà nước sẽ cho thuê khu đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, với hình thức trả tiền thuê đất 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm. Nhà đầu tư trúng đấu giá phải đáp ứng các yêu cầu về năng lực tài chính.

Trong đó, vốn chủ sở hữu tối thiểu bằng 20% tổng mức đầu tư sơ bộ của dự án; đồng thời, thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định về đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường, phòng cháy chữa cháy và các quy định pháp luật liên quan.

Dự án phải hoàn thành, đưa vào hoạt động trong thời hạn 36 tháng kể từ ngày được giao đất, cho thuê đất. Việc tổ chức đấu giá được giao cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh thực hiện, nhằm lựa chọn nhà đầu tư có đủ năng lực, sớm đưa khu đất vào khai thác và tạo thêm động lực phát triển thương mại, dịch vụ tại khu vực trung tâm đô thị.

Vị trí khu đất tại phường Pleiku Gia Lai. Ảnh: invest.gialai.gov.vn

Cùng ngày, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh cũng đề nghị công khai thông báo đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện dự án trung tâm thương mại (số 27 Nguyễn Văn Cừ, phường Diên Hồng).

Khu đất đưa ra đấu giá có diện tích 14.817,1 m², trong đó 14.797 m² phù hợp quy hoạch. Nhà nước cho thuê đất theo hình thức trả tiền 1 lần cho cả thời gian thuê 50 năm.

Giá khởi điểm được UBND tỉnh phê duyệt ở mức hơn 84,3 tỷ đồng cho toàn bộ khu đất. Nhà đầu tư tham gia đấu giá phải nộp tiền đặt trước bằng 20% giá khởi điểm; bước giá mỗi vòng đấu bằng 2% giá khởi điểm.

Theo chủ trương đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận, dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 511,5 tỷ đồng, được xây dựng theo mô hình trung tâm thương mại hạng III, quy mô cao từ 2-5 tầng, tổng diện tích sàn tối đa khoảng 33.057,7 m².

Trung tâm thương mại được định hướng phục vụ khoảng 3.000 lượt khách mỗi ngày, tích hợp nhiều loại hình dịch vụ như siêu thị, khu mua sắm, ẩm thực, rạp chiếu phim, vui chơi, giải trí và các dịch vụ thương mại khác. Nhà đầu tư trúng đấu giá có thời hạn 24 tháng để hoàn thành xây dựng kể từ ngày được giao đất.

Việc đưa 2 khu đất có quy mô lớn ra đấu giá được kỳ vọng tạo thêm nguồn lực để phát triển hệ thống thương mại, dịch vụ hiện đại, đồng thời khai thác hiệu quả quỹ đất công.