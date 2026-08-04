Nghiêm cấm các hoạt động buôn bán tại Quảng trường Bồng Sơn để tổ chức sự kiện

(GLO)- UBND phường Bồng Sơn (tỉnh Gia Lai) vừa có văn bản thông báo nghiêm cấm kinh doanh, buôn bán ở Quảng trường Bồng Sơn, tại khu vực ngoài phạm vi tổ chức Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn lần thứ I năm 2026.

Theo đó, để phục vụ tổ chức Festival Sinh vật cảnh Bồng Sơn và Giải chạy Bồng Sơn Half Marathon lần thứ I năm 2026, UBND phường Bồng Sơn yêu cầu các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình không kinh doanh buôn bán, kê đặt hàng hóa, vật dụng, xe điện ở Quảng trường Bồng Sơn, tại khu vực ngoài phạm vi tổ chức Festival Sinh vật cảnh. Thời gian áp dụng từ ngày 5-8 đến hết ngày 26-8.

Nghiêm cấm các hoạt động kinh doanh, buôn bán tại Quảng trường Bồng Sơn để tổ chức sự kiện. Ảnh: Diệp Bảo Sương

Trường hợp các cá nhân, tổ chức không chấp hành yêu cầu này, UBND phường và cơ quan chức năng sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

Địa phương cũng yêu cầu các khu phố tuyên truyền, phổ biến người dân nghiêm túc chấp hành yêu cầu nói trên.

Theo UBND phường Bồng Sơn, Festival sẽ diễn ra từ ngày 12-8 đến hết ngày 26-8, với các hoạt động trưng bày tác phẩm sinh vật cảnh, các gian hàng thương mại, sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền. Hiện nay công tác thi công, lắp dựng các hạng mục phục vụ sự kiện bắt đầu triển khai tại khuôn viên Quảng trường Bồng Sơn.

Còn giải chạy Bồng Sơn Half Marathon lần thứ I năm 2026 dự kiến diễn ra trong ngày 16-8, đến nay đã có gần 500 vận động viên đăng ký tham gia. Việc nghiêm cấm kinh doanh buôn bán và hoạt động liên quan nhằm đảm bảo các sự kiện diễn ra an toàn, thuận lợi.