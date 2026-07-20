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Thời sự

Tạm dừng lưu thông trên đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7

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(GLO)- UBND phường Pleiku vừa có văn bản thông báo về việc tạm thời dừng lưu thông trên tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết vào sáng 27-7 để phục vụ tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ do tỉnh Gia Lai tổ chức.

Theo đó, việc tạm dừng lưu thông được thực hiện từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 27-7 nhằm bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông phục vụ buổi lễ diễn ra vào lúc 7 giờ cùng ngày.

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Tuyến đường Trần Hưng Đạo đoạn qua Quảng trường Đại Đoàn Kết sẽ tạm dừng lưu thông từ 6 giờ đến 8 giờ ngày 27-7. Ảnh: Mộc Trà

UBND phường Pleiku đề nghị Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện việc tạm dừng lưu thông theo kế hoạch.

Đồng thời, yêu cầu Công an phường Pleiku chủ động phối hợp với Công an tỉnh bố trí lực lượng điều tiết, phân luồng giao thông và hướng dẫn phương tiện lưu thông theo các tuyến đường phù hợp, bảo đảm an ninh, trật tự và an toàn giao thông trong suốt thời gian diễn ra buổi lễ.

Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Dịch vụ công phường Pleiku cùng các tổ dân phố, làng Ơp cũng được giao tăng cường tuyên truyền, thông báo rộng rãi để người dân, tổ chức và cá nhân biết, chủ động lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp.

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