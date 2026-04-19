(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa có thông báo tạm dừng lưu thông các loại phương tiện qua đường Trần Hưng Đạo (khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku) từ ngày 19 đến hết ngày 27-4.

Theo đó, việc tạm dừng lưu thông các loại phương tiện trên đoạn đường Trần Hưng Đạo nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho việc lắp đặt trang - thiết bị và tổ chức chương trình nghệ thuật, các hoạt động thuộc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Tạm dừng lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku từ ngày 19 đến 27-4. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku trong 2 ngày (25 và 26-4). Đây là sự kiện chào mừng 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngày hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, huấn luyện viên, võ sinh… cùng nhiều nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật và đêm giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai diễn ra vào tối 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.