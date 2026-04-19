Tạm dừng lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku từ ngày 19 đến 27-4

(GLO)- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Gia Lai vừa có thông báo tạm dừng lưu thông các loại phương tiện qua đường Trần Hưng Đạo (khu vực Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku) từ ngày 19 đến hết ngày 27-4.

Theo đó, việc tạm dừng lưu thông các loại phương tiện trên đoạn đường Trần Hưng Đạo nhằm đảm bảo công tác an ninh, an toàn cho việc lắp đặt trang - thiết bị và tổ chức chương trình nghệ thuật, các hoạt động thuộc Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I.

Tạm dừng lưu thông tuyến đường Trần Hưng Đạo, phường Pleiku từ ngày 19 đến 27-4. Ảnh: Văn Ngọc

Ngày hội Văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai lần thứ I sẽ diễn ra tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và khuôn viên Bảo tàng Pleiku trong 2 ngày (25 và 26-4). Đây là sự kiện chào mừng 80 năm Ngày Bác Hồ gửi thư cho Đại hội các dân tộc thiểu số miền Nam tại Pleiku (19/4/1946 - 19/4/2026), Ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam (19-4) và 51 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026).

Theo thông tin từ Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, ngày hội quy tụ gần 1.000 nghệ nhân, huấn luyện viên, võ sinh… cùng nhiều nghệ sĩ trong và ngoài tỉnh tham gia.

Điểm nhấn của ngày hội là chương trình nghệ thuật và đêm giao lưu văn hóa các dân tộc tỉnh Gia Lai diễn ra vào tối 25-4 tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.

Chương trình sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai.

Tập trung "gỡ khó", đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư

(GLO)- Sáng 17-4, đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Tự Công Hoàng, Nguyễn Hữu Quế, Dương Mah Tiệp chủ trì buổi làm việc nhằm đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Gia Lai: Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng

(GLO)- Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đã ký ban hành Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2026 với chủ đề "Thi đua đổi mới, sáng tạo, tăng tốc, bứt phá cùng cả nước vào kỷ nguyên phát triển hùng cường, văn minh, thịnh vượng".

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải tại Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII

(GLO)- Tối 13-4, tại Cung quy hoạch, hội chợ và triển lãm tỉnh Quảng Ninh, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với UBND tỉnh Quảng Ninh tổ chức lễ bế mạc và trao giải Liên hoan phát thanh toàn quốc lần thứ XVII - Quảng Ninh 2026. Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đạt 4 giải thưởng.

Gia Lai cần đặt mục tiêu chất lượng dữ liệu cuộc Tổng điều tra kinh tế lên hàng đầu

(GLO)- Ngày 11-4, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tổng điều tra kinh tế năm 2026 Trung ương do Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam Tô Hoài Nam làm Trưởng đoàn đã làm việc với tỉnh Gia Lai về tiến độ, chất lượng thực hiện cuộc tổng điều tra trên địa bàn.

