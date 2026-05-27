Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn đối thoại với các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai

(GLO)- Chiều 27-5, tại xã Chư Sê (tỉnh Gia Lai), đồng chí Phạm Anh Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai đã đối thoại với các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Buổi đối thoại nhằm giải quyết dứt điểm vụ việc theo quy định của pháp luật, đảm bảo công bằng, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người lao động.

Tham dự có đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Siu Hương; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hữu Quế; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương, doanh nghiệp và 223 hộ dân đại diện 291 hộ nhận khoán của Công ty cổ phần cà phê Gia Lai.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn phát biểu tại buổi đối thoại. Ảnh: P.D

Theo đó, vụ việc khiếu kiện của các hộ nhận khoán tại Công ty cổ phần Cà phê Gia Lai phát sinh từ năm 2019. Mặc dù lãnh đạo tỉnh đã nhiều lần chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức đối thoại, xem xét và giải quyết nhưng đến nay vụ việc vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Nội dung phản ánh tập trung vào việc đề nghị Nhà nước giao đất, cho thuê đất để các hộ nhận khoán tự sản xuất, không đồng ý tiếp tục ký hợp đồng giao nhận khoán với Công ty.

Đồng thời, yêu cầu Công ty phải bồi thường thiệt hại về tài sản là vườn cà phê, vườn tiêu, vật kiến trúc theo đơn giá của Nhà nước; đền bù thiệt hại, giải quyết đầy đủ chế độ tiền lương, các chế độ khác cho công nhân do Công ty không tạo việc làm, thu nhập ổn định cho các hộ nhận khoán và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động.

Bên cạnh đó, các hộ nhận khoán cho rằng quá trình cổ phần hóa Công ty chưa được thực hiện đúng quy định. Đặc biệt là liên quan đến điều kiện cổ phần hóa, chính sách ưu đãi cũng như việc chưa tổ chức lấy ý kiến của người lao động và các hộ nhận khoán trước khi tiến hành cổ phần hóa.

Người dân nêu kiến nghị tại buổi đối thoại. Ảnh: P.D

Tại buổi đối thoại, đại diện Thanh tra tỉnh đã công bố kết luận thanh tra liên quan đến quá trình cổ phần hóa Công ty; đồng thời thông tin về kết quả giải quyết các kiến nghị của các hộ nhận khoán gắn với phương án giao khoán vườn cà phê nhằm tạo việc làm, ổn định đời sống và duy trì sản xuất cho người dân.

Theo đó, một số nội dung kiến nghị của các hộ dân về việc giao đất hoặc cho thuê đất để tự tổ chức sản xuất; yêu cầu Công ty bồi thường do đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động và bồi thường thiệt hại đối với vườn cây cà phê… được xác định là không có cơ sở để xem xét, giải quyết theo quy định.

Buổi đối thoại diễn ra trên tinh thần dân chủ, công khai, minh bạch và tuân thủ pháp luật. Trong quá trình đối thoại, các cơ quan chức năng và doanh nghiệp đã nghiêm túc lắng nghe, tiếp thu ý kiến của người dân, đồng thời trực tiếp giải đáp những nội dung còn vướng mắc và được dư luận quan tâm.

Quang cảnh buổi đối thoại. Ảnh: P.D

Phát biểu tại buổi đối thoại, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn nhấn mạnh: Quan điểm xuyên suốt của tỉnh là lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, bảo đảm hài hòa quyền và lợi ích hợp pháp của các bên theo quy định pháp luật.

Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận rằng, còn có sự chậm trễ trong quá trình giải quyết vụ việc từ phía chính quyền và doanh nghiệp; đồng thời khẳng định trách nhiệm của chính quyền là phải chủ động vào cuộc để tháo gỡ khó khăn, ổn định tình hình.

Để đảm bảo quyền lợi cho hộ nhận khoán, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các cơ quan chức năng, doanh nghiệp và hộ dân tính toán, thống nhất mức hỗ trợ hợp lý và xây dựng phương án giao khoán phù hợp nhằm sớm đưa diện tích đất vào sản xuất hiệu quả.

Đối với các hộ dân muốn tiếp tục canh tác bắt buộc phải ký hợp đồng nhận khoán với Công ty vì đây là đất Nhà nước cho doanh nghiệp thuê 50 năm; chính quyền không có thẩm quyền giao đất trực tiếp cho dân.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn (áo sơ mi xanh, đứng giữa) động viên các hộ nhận khoán tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Ảnh: P.D

Chính quyền sẽ phối hợp để xác định mức khoán thực tế và hợp lý theo mặt bằng chung và yêu cầu doanh nghiệp có sự ưu tiên cho bà con. Đối với các hộ không tiếp tục nhận khoán, cần bàn giao đất cho doanh nghiệp để bố trí giao khoán cho các hộ khác có nhu cầu sản xuất; phấn đấu hoàn thành trong tháng 6-2026.

Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn, người dân tiếp tục hợp tác, đồng hành cùng doanh nghiệp trong quá trình sản xuất. Việc triển khai phương án giao khoán cần được thực hiện song song, không chờ kết luận thanh tra cuối cùng, nhằm tránh tình trạng hàng trăm héc ta đất đai bị bỏ hoang, gây lãng phí nguồn lực và ảnh hưởng đến hiệu quả phát triển kinh tế địa phương.