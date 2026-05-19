Gia Lai tham gia triển lãm “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến”

(GLO)- Sáng 19-5, trong khuôn khổ Lễ hội Làng Sen năm 2026, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với UBND tỉnh Nghệ An khai mạc triển lãm chuyên đề “80 năm Ngày Bác Hồ ra Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” (19/12/1946-19/12/2026) tại Bảo tàng Nghệ An - Xô Viết Nghệ Tĩnh.

Tham gia sự kiện, Nhà hát Ca múa nhạc tổng hợp Đam San (tỉnh Gia Lai) góp mặt với triển lãm “Gia Lai - Hào khí kháng chiến, khát vọng phát triển”.

Quang cảnh lễ khai mạc triển lãm. Ảnh: Hồng Thắm

Triển lãm trưng bày tổng cộng 30 hình ảnh khẳng định tinh thần quyết tâm sắt đá của Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Gia Lai khi cùng cả nước bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ chống thực dân Pháp, hưởng ứng Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Cùng với đó những hình ảnh đẹp về thiên nhiên, văn hóa - du lịch, làng nghề và lễ hội truyền thống gắn với giới thiệu, quảng bá chuỗi sự kiện Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026; hình ảnh về thành tựu phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội trong những năm gần đây của tỉnh Gia Lai.

Du khách tìm hiểu về văn hóa - du lịch tỉnh Gia Lai tại gian trưng bày triển lãm. Ảnh: Hồng Thắm

Dịp này, đoàn nghệ nhân của tỉnh tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc triển lãm với tiết mục “Ngọn lửa đại ngàn - Bác Hồ sống mãi với Tây Nguyên” (phỏng thơ Kpă Y Lăng, sáng tác Lê Lôi), do ca sĩ Y Shis và tốp nghệ nhân thể hiện.

Đoàn cũng biểu diễn 5 tiết mục trong chương trình nghệ thuật vào đêm 19-5 tại Quảng trường Hồ Chí Minh (tỉnh Nghệ An) và 1 tiết mục vào ngày 20-5 tại gian trưng bày triển lãm.