Gia Lai phát động hưởng ứng Tháng vận động triển khai BHXH toàn dân

VŨ HOÀNG
(GLO)- Sáng 9-5, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Gia Lai tổ chức lễ phát động hưởng ứng “Tháng vận động, triển khai BHXH toàn dân năm 2026” với chủ đề “Bảo hiểm xã hội - điểm tựa an sinh trọn đời”.

Đợt ra quân lần này nhằm tuyên truyền sâu rộng về tính nhân văn và vai trò trụ cột của chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) trong hệ thống an sinh xã hội.

Quang cảnh lễ phát động. Ảnh: Nhật Trường

Trọng tâm của công tác tuyên truyền là phổ biến các điểm mới của Luật BHXH năm 2024 và Luật BHYT sửa đổi.

Trong đó, ngành BHXH đặc biệt nhấn mạnh các quyền lợi thiết thực khi tham gia BHXH tự nguyện như: chế độ lương hưu hằng tháng, việc cấp thẻ BHYT miễn phí suốt đời cho người hưởng lương hưu và những rủi ro, thiệt thòi khi lựa chọn nhận BHXH 1 lần.

Bên cạnh đó, cơ quan BHXH tỉnh cũng tăng cường thông tin về mức hỗ trợ đóng từ ngân sách nhà nước và các chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện mới, nhằm củng cố niềm tin và khuyến khích người dân tham gia để có điểm tựa kinh tế bền vững khi về già.

Ngay sau lễ phát động, các đội tuyên truyền lưu động phối hợp cùng nhân viên thu của các tổ chức dịch vụ đã đồng loạt ra quân theo nhóm nhỏ. Với phương châm “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, các thành viên trực tiếp đến các hộ gia đình, khu dân cư để tư vấn, giải đáp thắc mắc về chính sách.

Mục tiêu của ngành BHXH tỉnh là phấn đấu phát triển mới trên 1.200 người tham gia BHXH tự nguyện ngay trong tháng 5-2026, góp phần thực hiện thắng lợi lộ trình BHXH, BHYT toàn dân trên địa bàn.

