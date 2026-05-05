Gia Lai hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng

(GLO)- Ngày 24-4, HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2026 đến hết ngày 31-12-2028.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người dân cư trú tại tỉnh tham gia BHXH tự nguyện theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15, thuộc các nhóm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sinh sống tại các xã đảo; người dân tộc thiểu số; các đối tượng khác có mức đóng tương ứng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

Tỉnh Gia Lai hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Về mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng hằng tháng, căn cứ mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Trong đó, nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo và người sinh sống tại xã đảo được hỗ trợ cao nhất, ở mức 30% mức đóng; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 20%; các đối tượng khác có mức đóng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn được hỗ trợ 10%.

Đáng chú ý, trong trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng khác nhau, sẽ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, qua đó bảo đảm tối đa quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện được ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì việc thực hiện sẽ căn cứ theo các văn bản mới tương ứng.