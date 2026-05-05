Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai hỗ trợ kinh phí đóng BHXH tự nguyện cho một số nhóm đối tượng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NHƯ NGUYỆN NHƯ NGUYỆN
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 24-4, HĐND tỉnh Gia Lai ban hành Nghị quyết số 41/2026/NQ-HĐND quy định chính sách hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh. Nghị quyết có hiệu lực thi hành từ ngày 4-5-2026 đến hết ngày 31-12-2028.

Theo đó, đối tượng áp dụng là người dân cư trú tại tỉnh tham gia BHXH tự nguyện theo khoản 4 Điều 2 Luật BHXH số 41/2024/QH15, thuộc các nhóm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; người sinh sống tại các xã đảo; người dân tộc thiểu số; các đối tượng khác có mức đóng tương ứng mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn.

can-bo-bhxh-huyen-phu-thien-tuyen-truyen-van-dong-nguoi-dan-tham-gia-bhxh-tu-nguyen-bhyt-ho-gia-dinh-anh-nhu-nguyen.jpg
Tỉnh Gia Lai hỗ trợ tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện. Ảnh: Như Nguyện

Về mức hỗ trợ, người tham gia BHXH tự nguyện được Nhà nước hỗ trợ theo tỷ lệ phần trăm (%) trên mức đóng hằng tháng, căn cứ mức chuẩn hộ nghèo khu vực nông thôn do Chính phủ quy định theo từng thời kỳ.

Trong đó, nhóm hộ nghèo, hộ cận nghèo và người sinh sống tại xã đảo được hỗ trợ cao nhất, ở mức 30% mức đóng; người dân tộc thiểu số được hỗ trợ 20%; các đối tượng khác có mức đóng bằng mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn được hỗ trợ 10%.

Đáng chú ý, trong trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thụ hưởng khác nhau, sẽ được áp dụng mức hỗ trợ cao nhất, qua đó bảo đảm tối đa quyền lợi cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn.

Kinh phí thực hiện được ngân sách địa phương bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành. Trường hợp các văn bản được viện dẫn trong Nghị quyết này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì việc thực hiện sẽ căn cứ theo các văn bản mới tương ứng.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Gia Lai - Nữ cán bộ chỉ huy tận tụy, lan tỏa hình ảnh đẹp “vì Nhân dân phục vụ”

Đời sống

(GLO)- Nhiều năm qua, Trung tá Đoàn Thị Mai Thoa - Phó Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Gia Lai - đã trở thành hình ảnh tiêu biểu của người nữ cán bộ chỉ huy trong lực lượng Công an nhân dân thời kỳ mới: năng động, sáng tạo, tận tâm và gần dân.

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Lần theo ký ức, tìm hài cốt liệt sĩ giữa đại ngàn

Đời sống

(GLO)- Những hang đá ở núi Chư Pa - Ia Kreng (làng Doch 1, xã Ia Ly) từng che chở bộ đội, là bệnh xá dã chiến cứu chữa thương binh. Ký ức và dấu tích của năm tháng chiến tranh khốc liệt nơi đây được khai mở khi lực lượng quy tập tìm thấy nhiều hài cốt liệt sĩ, di vật thời kháng chiến chống Mỹ.

Thoát nạn sau vụ tai nạn giao thông, vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai mời cơm tri ân những người đã giúp đỡ bằng tấm thiệp mời gây xôn xao dư luận

Tấm thiệp “từ cõi chết trở về” và bữa cơm nghĩa tình

Đời sống

(GLO)- Tấm thiệp “Lễ cúng tạ - từ cõi chết trở về” bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội khiến nhiều người không khỏi tò mò, thậm chí rùng mình. Đây là lời mời “kỳ lạ” của một cặp vợ chồng tiểu thương ở Gia Lai, những người may mắn vượt qua lằn ranh sống - chết và trở lại với lòng biết ơn sâu sắc.

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Nữ nhân viên y tế 25 lần hiến máu cứu người

Đời sống

(GLO)- Những năm qua, chị Phan Thị Trà My (36 tuổi, nhân viên Phòng Kế hoạch tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Gia Lai) luôn có mặt khi bệnh nhân cần máu cấp cứu. Đến nay, chị đã 25 lần hiến máu cứu người và là tấm gương sáng trong phong trào hiến máu tình nguyện.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

Lao động - Việc làm

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

null