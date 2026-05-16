Thành lập Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định

(GLO)- Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định (Khu Công nghiệp Nhơn Hòa) vừa tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) với sự tham gia của 63 người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn.

Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, chăn nuôi và sản xuất theo hướng hiện đại.

Trong quá trình chuẩn bị hoạt động chính thức, doanh nghiệp luôn chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, ổn định và quan tâm chăm lo đời sống người lao động. Nhà máy của Công ty đã khánh thành vào cuối tháng 2-2026 và đang hoàn thiện giai đoạn sản xuất thử nghiệm.

Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định tổ chức Đại hội thành lập Công đoàn cơ sở. Ảnh: ĐVCC

Ông Nguyễn Chí Tâm - Giám đốc Nhà máy sản xuất Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định - cho biết: Việc thành lập tổ chức Công đoàn xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng của người lao động, nhằm đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Người lao động Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030. Ảnh: ĐVCC

Theo ông Tâm, CĐCS sẽ góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững, đồng thời hạn chế nguy cơ phát sinh tranh chấp lao động trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Doanh nghiệp cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi để Ban Chấp hành CĐCS hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công đoàn Việt Nam.

Ban Chấp hành CĐCS Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định ra mắt. Ảnh: ĐVCC

Tại Đại hội, các đoàn viên đã bầu Ban Chấp hành và Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030. Bà Nguyễn Thị Hoài Phương - Trưởng phòng Quản lý chất lượng Công ty TNHH Nông nghiệp BAF Bình Định được bầu giữ chức Chủ tịch CĐCS nhiệm kỳ 2026-2030.