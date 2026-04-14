Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chính trị

Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng Bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp Nhân sự Quốc phòng - An ninh Đưa nghị quyết vào cuộc sống

Công bố quyết định thành lập Công đoàn phường Quy Nhơn Tây

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Ngày 14-4, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Đảng ủy phường Quy Nhơn Tây tổ chức hội nghị công bố quyết định thành lập Công đoàn phường Quy Nhơn Tây.

Theo quyết định, Công đoàn phường Quy Nhơn Tây trực tiếp quản lý 58 Công đoàn cơ sở (CĐCS) với 4.565 đoàn viên trên địa bàn phường Quy Nhơn Tây và các xã Canh Vinh, Vân Canh; đồng thời quản lý các CĐCS, đoàn viên tại xã Canh Liên khi đủ điều kiện thành lập CĐCS.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phan Tuấn

Tại hội nghị, LĐLĐ tỉnh cũng công bố quyết định chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Công đoàn phường nhiệm kỳ 2026-2030. Theo đó, ông Nguyễn Khắc Việt - Chuyên viên Ban Công tác Công đoàn được chỉ định giữ chức Chủ tịch Công đoàn phường Quy Nhơn Tây.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Hà Duy Trung - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh - đề nghị: Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn Tây cần sớm xây dựng quy chế làm việc, phân công rõ nhiệm vụ từng Ủy viên Ban Chấp hành; làm tốt công tác nắm bắt tình hình công nhân, lao động trên địa bàn phụ trách.

Lãnh đạo LĐLĐ tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Công đoàn phường Quy Nhơn Tây. Ảnh: Phan Tuấn

Đồng thời, quan tâm, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương; chú trọng công tác phát triển đoàn viên.

Đánh giá bài viết

