LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

NGÔ SƯƠNG
(GLO)- Sáng 20-3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút hơn 400 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông tham gia. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu theo đúng quy trình.

Đoàn viên, người lao động phường Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Tuấn

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 381 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động được LĐLĐ tỉnh duy trì tổ chức thường niên, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của đoàn viên, người lao động, chung tay sẻ chia vì cộng đồng.

Sớm ổn định chỗ ở cho người dân tại vùng thiên tai

(GLO)- Sau Tết Nguyên đán 2026, nhiều địa phương trong tỉnh Gia Lai đang khẩn trương triển khai các dự án bố trí, ổn định dân cư vùng thiên tai. Việc đẩy nhanh thi công hạ tầng khu tái định cư nhằm sớm di dời các hộ dân khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét, giúp họ ổn định cuộc sống lâu dài.

“Chợ di động” ở vùng cao Gia Lai

(GLO)- Lâu nay, đồng bào DTTS các xã vùng cao ở khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai đã quen với hình ảnh những phụ nữ miền xuôi rong ruổi trên “ngựa sắt”, chở theo đủ loại hàng hóa len lỏi qua từng con dốc, con suối để đến các thôn, làng xa xôi. Bà con Bahnar, H’re gọi đó là “chợ di động” vùng cao.

Gia Lai tạo sinh kế cho đồng bào vùng dân tộc thiểu số

(GLO)- Thông qua Dự án 3 của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, nhiều mô hình chăn nuôi, trồng trọt đã được triển khai. Sự hỗ trợ này giúp người dân cải thiện thu nhập, từng bước ổn định đời sống và vươn lên thoát nghèo.

Cựu chiến binh xã Chư A Thai ra mắt mô hình tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ con cháu hội viên khó khăn

(GLO)- Ngày 12-3, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai) ra mắt mô hình “Tiết kiệm gây quỹ hỗ trợ, đỡ đầu con cháu hội viên có hoàn cảnh khó khăn” giai đoạn 2025-2030. Đây là công trình chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai khảo sát chuẩn bị chương trình hỗ trợ người dân tại hai buôn kết nghĩa

(GLO)- Ngày 12-3, đồng chí Huỳnh Kiên - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Tổng Biên tập Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai đến khảo sát thực tế tại buôn Ngôl và buôn Choanh (xã Uar) nhằm nắm bắt tình hình đời sống của người dân, chuẩn bị cho các hoạt động an sinh xã hội và Tháng Thanh niên năm 2026.

Những đóa hoa kiên cường

(GLO)- Nhân Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của những người phụ nữ chống chọi với bệnh tật bằng nghị lực sống bền bỉ, âm thầm mà phi thường. Họ được ví như những đóa hoa kiên cường trong nghịch cảnh. 

Rực rỡ “Tuần lễ Áo dài”

(GLO)- Hưởng ứng “Tuần lễ Áo dài” năm 2026 do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động phong phú, tạo nên không khí sôi nổi nhân dịp kỷ niệm 116 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2026). 

Hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất thi công Dự án sân bay Phù Cát

(GLO)- Ngày 6-3, Ban Quản lý Dự án các công trình giao thông và dân dụng tỉnh Gia Lai cho biết: Các nhà thầu đã hỗ trợ gần 2,4 tỷ đồng cho người dân bị ảnh hưởng bởi hoạt động chở đất phục vụ Dự án đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ Cảng hàng không Phù Cát (gọi tắt Dự án).

Chan chứa nghĩa tình nhà Đại đoàn kết

(GLO)- Với các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn vừa được hỗ trợ xây dựng nhà Đại đoàn kết, niềm vui càng thêm trọn vẹn trong mùa xuân mới, khi họ được ở trong những mái ấm kiên cố, chan chứa nghĩa tình.

