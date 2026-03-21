LĐLĐ tỉnh Gia Lai tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện

(GLO)- Sáng 20-3, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Gia Lai, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh và Khoa Huyết học - Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2026.

Với thông điệp “Mỗi giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, ngày hội thu hút hơn 400 đoàn viên, người lao động đến từ các công đoàn cơ sở thuộc các phường: Quy Nhơn, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông tham gia. Các tình nguyện viên được khám sàng lọc, tư vấn sức khỏe trước khi hiến máu theo đúng quy trình.

Đoàn viên, người lao động phường Quy Nhơn tham gia hiến máu tình nguyện. Ảnh: Phan Tuấn

Kết quả, Ban tổ chức đã tiếp nhận 381 đơn vị máu, góp phần bổ sung vào nguồn máu dự trữ phục vụ công tác cấp cứu và điều trị bệnh nhân tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Đây là hoạt động được LĐLĐ tỉnh duy trì tổ chức thường niên, nhằm phát huy tinh thần trách nhiệm, tương thân tương ái của đoàn viên, người lao động, chung tay sẻ chia vì cộng đồng.