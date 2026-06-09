Đồng hành cùng người lao động nơi phên giậu Tổ quốc

(GLO)- Tháng Công nhân năm 2026, các đơn vị của Binh đoàn 15 đứng chân trên tuyến biên giới đất liền phía Tây tỉnh Gia Lai đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động.

Không chỉ là những phần quà hỗ trợ hay chương trình an sinh thiết thực, đó còn là sự sẻ chia, tiếp sức để công nhân thêm yên tâm lao động, bền lòng gắn bó với mảnh đất nơi phên giậu Tổ quốc.

Trao việc làm, ổn định sinh kế

Tại các xã vùng biên tiếp giáp Vương quốc Campuchia, nhiều gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trước đây chủ yếu sống dựa vào nương rẫy và làm thuê theo mùa vụ, cuộc sống bấp bênh.

Từ khi trở thành công nhân tại các đoàn kinh tế - quốc phòng (KT-QP), người lao động có việc làm và thu nhập thường xuyên hơn, đời sống từng bước cải thiện. Cùng với đó, các chế độ phúc lợi, an sinh cũng được quan tâm, hỗ trợ kịp thời, giúp nhiều gia đình có thêm động lực vươn lên ổn định cuộc sống.

Chị Siu Đan (làng Khôn, xã Ia Mơ) từng có thời gian mưu sinh bằng công việc làm thuê khiến cuộc sống gia đình thiếu trước hụt sau. Từ năm 2021, khi bắt đầu công việc cạo mủ cao su tại Đội 7 (Đoàn KT-QP 710), chị có thu nhập ổn định để chăm lo cho con nhỏ và trang trải cuộc sống gia đình.

Cùng làm việc tại Đội 7, chị Siu H’Phiếu (làng Sâm, xã Ia Lâu) cho biết, kinh tế của gia đình chị trước đây chủ yếu dựa vào nương rẫy, mùa được mùa mất, giá cả thất thường nên cuộc sống gặp không ít khó khăn.

Còn bây giờ, với đồng lương công nhân cao su hằng tháng, cuộc sống đã bớt nhọc nhằn hơn. Điều khiến chị thêm gắn bó là sự quan tâm thường xuyên của đơn vị đối với người lao động vào các dịp lễ, Tết và cả trong những giai đoạn gia đình gặp khó khăn, biến cố.

Không chỉ có nguồn thu nhập từ công việc cạo mủ cao su, anh Rơ Mah Lôl (làng Chan, xã Ia Pnôn) còn được hỗ trợ sinh kế để phát triển kinh tế. Ảnh: T.T

Không riêng công nhân ở Đoàn KT-QP 710, cuộc sống của nhiều hộ dân tại các xã biên giới Ia Pnôn, Ia Nan và Ia Dom cũng đang đổi thay nhờ có việc làm ổn định tại Đoàn KT-QP 72.

Gia đình anh Rơ Mah Lôl (làng Chan, xã Ia Pnôn) là một trong những trường hợp như vậy.

Từ chỗ kinh tế gia đình còn nhiều thiếu thốn, hiện nay, anh không chỉ có nguồn thu nhập từ công việc cạo mủ cao su mà còn được hỗ trợ sinh kế để phát triển lâu dài.

Anh Lôl chia sẻ: Năm 2025, công ty hỗ trợ gia đình tôi 1 con bò, rồi gia đình vay mượn mua thêm 1 con nữa. Đầu năm 2026, bò đã đẻ bê con. Đàn bò tuy mới có 3 con nhưng là tài sản quý giá, là chỗ dựa cho gia đình khi cần đến những khoản chi lớn.

Ông Rơ Châm Khiêm - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Ia Nan - cho rằng, sự quan tâm, hỗ trợ của Đoàn KT-QP 72 không chỉ góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH mà còn tạo nền tảng quan trọng để giữ vững quốc phòng - an ninh trên địa bàn biên giới.

Chăm lo đời sống để giữ chân người lao động

Không dừng ở việc tạo sinh kế, các đoàn KT-QP của Binh đoàn 15 còn triển khai nhiều hoạt động chăm lo toàn diện cho công nhân, nhất là trong Tháng Công nhân năm 2026.

Tại Đoàn KT-QP 710, hàng trăm phần quà đã được trao tận tay người lao động với tổng kinh phí gần 300 triệu đồng. Cùng với đó, đơn vị triển khai nhiều giải pháp nâng cao thu nhập, tạo điều kiện cho công nhân tận dụng diện tích tạm dừng đầu tư để trồng cây ngắn ngày, bảo đảm nguồn lương thực tại chỗ.

Các đoàn KT-QP trực thuộc Binh đoàn 15 tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân năm 2026. Ảnh: T.T

Trung tá Vũ Bá Thiết - Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 710 - cho biết, do đặc thù khai thác mủ cao su theo chu kỳ 3 vòng mới thu một lần trong 9 ngày nên người lao động có quỹ thời gian nhàn rỗi khá lớn.

Vì vậy, đơn vị đã chủ động liên hệ với nhiều doanh nghiệp trên địa bàn để tạo thêm việc làm, góp phần nâng cao thu nhập cho công nhân. Qua đó, người lao động luôn bảo đảm đời sống, yên tâm gắn bó lâu dài với đơn vị.

Trong khi đó, Đoàn KT-QP 72 tổ chức nhiều hoạt động thiết thực cho gần 1.500 công nhân tại 20 đầu mối của đơn vị trên địa bàn các xã Ia Nan, Ia Pnôn và Ia Dom.

Các chương trình “Đối thoại tháng 5”, “Cảm ơn người lao động” cùng hơn 1.200 suất quà trị giá gần 500 triệu đồng đã được trao đến công nhân vùng biên.

Theo Đại tá Nguyễn Chí Kiên - Bí thư Đảng ủy, Phó Đoàn trưởng Đoàn KT-QP 72, phần lớn lao động của đơn vị là người Jrai. Vì vậy, bên cạnh nhiệm vụ phát triển kinh tế, đơn vị luôn chú trọng công tác an sinh xã hội, chăm lo hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng khó khăn; đồng thời phối hợp với địa phương giải quyết các vấn đề xã hội, góp phần giữ vững ổn định khu vực biên giới.

Không chỉ chăm lo cho người lao động, các đơn vị còn quan tâm đến tương lai của con em công nhân. Tại các điểm trường mầm non thuộc Đoàn KT-QP 72 quản lý, cơ sở vật chất ngày càng được đầu tư khang trang.

Cô giáo Lê Thị Thủy (Trường Mầm non 18.4, điểm Đội 12) cho biết, trường lớp hiện nay đã được đầu tư đầy đủ hơn; chất lượng chăm sóc, dinh dưỡng cho trẻ cũng từng bước nâng lên.

Đặc biệt, đơn vị còn hỗ trợ tiền ăn hằng ngày cho các cháu là con em đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Từ hỗ trợ sinh kế, chăm lo nhà ở đến đầu tư trường lớp cho con em công nhân, các đoàn KT-QP đang từng bước tạo nền tảng để người lao động yên tâm bám trụ lâu dài nơi biên giới.