Tháng Công nhân 2026: Hướng về cơ sở, chăm lo, bảo vệ quyền lợi người lao động

(GLO)- Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về cơ sở, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Hà Duy Trung khẳng định: Các hoạt động trong Tháng Công nhân đều hướng mạnh về cơ sở, lấy người lao động làm trung tâm để chăm lo, bảo vệ.

Chăm lo thiết thực

Sau lễ phát động Tháng Công nhân năm 2026 ở cấp tỉnh, các công đoàn xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt triển khai nhiều hoạt động hưởng ứng gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong đoàn viên, người lao động.

Công đoàn phường Thống Nhất triển khai chuỗi hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026 với nhiều nội dung thiết thực, ý nghĩa. Nổi bật là phối hợp với UBND phường tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân gắn với Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động; biểu dương người lao động có nhiều thành tích, đóng góp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Dịp này, Công đoàn phường trao 14 suất quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh nghề nghiệp. Mỗi suất quà trị giá 1,5 triệu đồng; trong đó, 500 nghìn đồng từ Liên đoàn Lao động tỉnh và 1 triệu đồng do Công đoàn phường vận động hỗ trợ.

Bên cạnh đó, Công đoàn phường Thống Nhất phối hợp với Bệnh viện Mắt Cao Nguyên tổ chức khám mắt, hỗ trợ phẫu thuật đục thủy tinh thể miễn phí cho người lao động, không giới hạn số lượng.

Công đoàn phường cũng tổ chức hội thao công nhân, viên chức, lao động với các môn kéo co, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố tiếp sức…, thu hút gần 150 đoàn viên tham gia.

Công đoàn phường Thống Nhất tổ chức hội thao với các môn kéo co, nhảy dây tập thể, nhảy bao bố tiếp sức… Ảnh: ĐVCC

Bà Trương Thị Mỹ Lệ - Chủ tịch Công đoàn phường Thống Nhất - cho biết: “Các hoạt động trong Tháng Công nhân không chỉ tạo sân chơi bổ ích, nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, người lao động mà còn góp phần tăng cường sự gắn kết giữa các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò đồng hành, chăm lo của tổ chức công đoàn đối với người lao động”.

Hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026, Công đoàn xã Phù Mỹ cũng đã trao 33 suất quà hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; Công đoàn xã Phù Cát trao 28 suất quà với tổng kinh phí 14 triệu đồng; Công đoàn phường Ayun Pa trao 10 suất quà từ nguồn kinh phí của LĐLĐ tỉnh… Những phần quà đã góp phần động viên đoàn viên, người lao động vượt qua khó khăn, yên tâm lao động, sản xuất.

Các cấp Công đoàn cũng quan tâm hơn đến sức khỏe người lao động. Công đoàn phường Diên Hồng phối hợp với Công ty CP Bệnh viện Mắt Quốc tế Sài Gòn - Gia Lai triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe dành cho đoàn viên, người lao động và thân nhân.

Theo đó, người lao động được khám, tư vấn miễn phí nhiều danh mục về mắt và sức khỏe tổng quát; đồng thời, 300 trường hợp có chỉ định đục thủy tinh thể được phẫu thuật miễn phí. Chương trình được triển khai đến hết ngày 31-7-2026, không giới hạn số lượng người tham gia.

Cũng liên quan đến công tác chăm lo sức khỏe đoàn viên, người lao động, ngày 9-5, tại Trung tâm Văn hóa - Thể thao thuộc Khu thiết chế Công đoàn Gia Lai (phường Quy Nhơn Bắc), Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức khám bệnh, tư vấn sức khỏe cho 200 cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, người lao động thuộc Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc và các Công đoàn xã, phường lân cận.

Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc trao cúp cho đội đoạt chức vô địch Giải Bóng chuyền nam công nhân, viên chức, lao động lần thứ I năm 2026. Ảnh: Nguyễn Nguyệt

Tạo môi trường gắn kết

Bên cạnh công tác chăm lo đời sống, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và tuyên truyền pháp luật cũng được các cấp Công đoàn tổ chức sôi nổi nhằm nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.

Giải Bóng đá nam công nhân, lao động tỉnh năm 2026 tranh cúp “Công nhân Đất Võ” lần thứ II thu hút 42 đội bóng đến từ các Công đoàn cơ sở trên địa bàn tỉnh tham gia, chia thành 2 khu vực thi đấu phía Đông và phía Tây. Các trận đấu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thu hút đông đảo đoàn viên, người lao động cổ vũ.

Tại cơ sở, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao cũng được tổ chức đa dạng. Công đoàn xã Phù Cát tổ chức hội thi “Trò chơi dân gian” với các nội dung chuyền bóng tiếp sức, nhảy bao bố tiếp sức, tạo không khí vui tươi, hào hứng trong đoàn viên, người lao động.

Trong khi đó, Công đoàn phường Quy Nhơn Bắc tổ chức Giải Bóng chuyền nam công nhân, viên chức, lao động lần thứ I năm 2026 với chức vô địch thuộc về Công đoàn cơ sở Công ty CP Fresenius Kabi Việt Nam.

Công tác bảo vệ quyền lợi người lao động và xây dựng môi trường làm việc an toàn tiếp tục được các cấp Công đoàn chú trọng. Trung tâm Tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động tỉnh đã phối hợp với một số công đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền pháp luật lao động cho gần 500 công nhân tại 4 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Hữu Thịnh (phường An Nhơn Nam), 100 đoàn viên, người lao động được phổ biến các quy định về BHXH, BHYT, quyền và nghĩa vụ của người lao động cùng các nội dung liên quan đến an toàn, vệ sinh lao động.

Chương trình còn lồng ghép phần giao lưu, hỏi - đáp pháp luật, giúp người lao động dễ tiếp cận kiến thức và nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình.

Bà Lê Thị Ngọc Oanh - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Tư vấn pháp luật - cho hay: “Các nội dung được phổ biến đều gắn trực tiếp với quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động. Nhiều công nhân rất quan tâm, chủ động đặt câu hỏi liên quan đến trường hợp thực tế của mình”.