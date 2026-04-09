Khảo sát, lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ trong tháng 4

(GLO)- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến người lao động về 3 phương án nghỉ lễ trong trường hợp hoán đổi ngày nghỉ.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát hành phiếu thăm dò ý kiến nhằm tổng hợp, đánh giá mức độ đồng thuận của người lao động trước khi đề xuất phương án cụ thể. Thời gian lấy ý kiến trên Fanpage Công đoàn Việt Nam đến 10 giờ ngày 9-4.

Phương án 1: giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định, không thực hiện hoán đổi, với ngày nghỉ bù vào 27-4.

Phương án 2: đề xuất hoán đổi ngày 27-4 sang 29-4, qua đó giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày, tùy theo lịch làm việc từng đơn vị.

Phương án 3: hoán đổi ngày 27-4 sang 2-5, nhằm tạo điều kiện cho nhóm làm việc 6 ngày/tuần có thể nghỉ liền 4 ngày.

Có nhiều phương án nhằm tập trung vào việc đo lường nhu cầu thực tế của người lao động đối với việc hoán đổi ngày nghỉ.

Việc đưa ra nhiều phương án cho thấy cơ quan tổ chức đang tính toán để hài hòa lợi ích giữa các nhóm lao động.

Trong đó, phương án hoán đổi sang 29-4 được đánh giá phù hợp với số đông, nhất là người làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần, khi có thể tận dụng kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi, du lịch.

Trong khi đó, phương án hoán đổi sang 2-5 lại hướng đến nhóm lao động làm việc 6 ngày/tuần, vốn ít có cơ hội nghỉ dài ngày.