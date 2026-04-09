Khảo sát, lấy ý kiến người lao động về hoán đổi ngày nghỉ lễ trong tháng 4

(GLO)- Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam triển khai khảo sát, lấy ý kiến trực tuyến người lao động về 3 phương án nghỉ lễ trong trường hợp hoán đổi ngày nghỉ.

Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam phát hành phiếu thăm dò ý kiến nhằm tổng hợp, đánh giá mức độ đồng thuận của người lao động trước khi đề xuất phương án cụ thể. Thời gian lấy ý kiến trên Fanpage Công đoàn Việt Nam đến 10 giờ ngày 9-4.

Thăm dò ý kiến

Bạn đồng ý với phương án hoán đổi nào?

Phương án 1: giữ nguyên lịch nghỉ theo quy định, không thực hiện hoán đổi, với ngày nghỉ bù vào 27-4.

Phương án 2: đề xuất hoán đổi ngày 27-4 sang 29-4, qua đó giúp người lao động có thể nghỉ liên tục 3 hoặc 5 ngày, tùy theo lịch làm việc từng đơn vị.

Phương án 3: hoán đổi ngày 27-4 sang 2-5, nhằm tạo điều kiện cho nhóm làm việc 6 ngày/tuần có thể nghỉ liền 4 ngày.

Có nhiều phương án nhằm tập trung vào việc đo lường nhu cầu thực tế của người lao động đối với việc hoán đổi ngày nghỉ. Ảnh: Phương Vi

Việc đưa ra nhiều phương án cho thấy cơ quan tổ chức đang tính toán để hài hòa lợi ích giữa các nhóm lao động.

Trong đó, phương án hoán đổi sang 29-4 được đánh giá phù hợp với số đông, nhất là người làm việc theo chế độ 5 ngày/tuần, khi có thể tận dụng kỳ nghỉ dài để nghỉ ngơi, du lịch.

Trong khi đó, phương án hoán đổi sang 2-5 lại hướng đến nhóm lao động làm việc 6 ngày/tuần, vốn ít có cơ hội nghỉ dài ngày.

Tin liên quan

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

