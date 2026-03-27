Thợ xây địa phương góp phần đổi thay buôn làng

(GLO)- Những năm gần đây, nhiều buôn làng ở các xã phía Tây của tỉnh Gia Lai xuất hiện thêm những ngôi nhà khang trang. Phía sau những công trình ấy là bàn tay của những thợ xây người Bahnar, Jrai tại địa phương.

Đến xã Đak Đoa, hỏi chủ thầu xây dựng Rêt (SN 1976) ở làng Dơk Rơng thì nhiều người biết. Ông gắn bó với nghề thợ xây hàng chục năm qua, được bà con tin tưởng bởi tay nghề vững vàng. Những căn nhà mái Nhật, mái Thái nổi bật trong làng hiện nay phần lớn do đội thợ của ông thi công.

Năm 1992, sau khi lập gia đình, ông Rêt được bố mẹ chia cho vài sào rẫy. Cuộc sống lúc đó còn nhiều khó khăn, vợ chồng ông phải làm thuê nhiều nghề để mưu sinh.

Quá trình lao động, ông bén duyên với nghề xây dựng khi theo phụ việc cho các thợ xây trong vùng để học hỏi kinh nghiệm. Khi địa phương mở lớp đào tạo nghề xây dựng, ông đăng ký tham gia và được cấp chứng chỉ nghề.

Căn nhà khang trang của ông Rêt (bên phải) được xây dựng bởi chính đội thợ xây của ông. Ảnh: R.H

Nhờ có kiến thức và tay nghề cơ bản, ông bắt đầu nhận xây dựng nhà cho các hộ dân trong xã và các vùng lân cận. Từ những căn nhà đơn giản ban đầu, qua nhiều năm làm nghề và không ngừng học hỏi, tay nghề của ông ngày càng vững vàng. Ông thành lập đội thợ riêng với hơn chục người, xây dựng nhiều ngôi nhà khang trang cho bà con.

“Bình quân mỗi năm, đội thợ của tôi xây dựng khoảng 12 căn nhà. Khi nhận công trình, tôi tư vấn kỹ để đảm bảo tính thẩm mỹ và phù hợp với điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Với những hộ chưa đủ tiền, tôi cho trả góp hoặc thế chấp rẫy cà phê trong vài năm để trả dần chi phí xây dựng” - ông Rêt chia sẻ.

Ông Bôk (SN 1980) ở làng O Đeh (xã Ia Băng) cũng là một chủ thầu xây dựng có uy tín cao. Năm 18 tuổi, ông theo cậu học nghề mộc, dựng nhà cho các hộ dân trong làng. Trong quá trình làm việc, ông vừa làm vừa học hỏi kinh nghiệm từ các thợ xây người Kinh.

Năm 2004, khi địa phương triển khai xây dựng nhà ở cho người khó khăn theo chương trình hỗ trợ của Nhà nước, ông được mời cùng người khác tham gia thi công các căn nhà trong làng. Từ đó, ông bắt đầu gắn bó với nghề thợ xây.

Năm 2006, khi xã tổ chức lớp dạy nghề xây dựng tại làng O Đeh, ông Bôk đăng ký tham gia và được cấp chứng chỉ nghề. Theo thời gian, tay nghề của ông ngày càng vững vàng, đồng thời đầu tư thêm các loại máy móc chuyên dụng phục vụ xây nhà.

Hiện nay, ông Bôk chủ yếu nhận thi công các công trình nhà ở cấp 4 cho người dân trong xã Ia Băng và các xã lân cận như Gào, Bờ Ngoong… Nhờ thi công chắc chắn, đẹp và chi phí hợp lý nên đội thợ của ông được nhiều người tin tưởng. Hơn 10 năm trở lại đây, nhu cầu xây dựng nhà ở trong vùng tăng cao, nhiều gia đình tìm đến thuê ông thi công.

Ông Bôk đang nhận xây dựng căn nhà của người dân địa phương. Ảnh: R.H

Đặc biệt, từ năm 2024 đến nay, giá cà phê tăng cao giúp người dân có điều kiện xây dựng nhà ở khang trang hơn nên công việc của ông càng bận rộn. Từ đầu năm 2026 đến nay, ông đã nhận xây dựng 4 căn nhà.

Với những hộ còn khó khăn, ông tạo điều kiện cho trả góp: Gia chủ chỉ cần đặt cọc một phần, phần còn lại thanh toán sau khi thu hoạch nông sản, không bị ép thời gian và không tính lãi.

“Đội thợ của tôi hiện có 12 người, phần lớn là thanh niên trong làng. Trong quá trình làm việc, tôi vừa hướng dẫn để họ học nghề, vừa nhắc nhở luôn đặt an toàn lao động lên hàng đầu vì nghề xây dựng tiềm ẩn nhiều rủi ro. Khi đã thành thạo, một số người tách ra làm riêng, góp phần tạo thêm việc làm và truyền nghề cho lao động trẻ tại địa phương” - ông Bôk cho biết.

Anh Hùng (SN 1996, làng O Đeh) từng làm việc trong đội của ông Bôk. Nhờ được chỉ dẫn tận tình và tích lũy kinh nghiệm thực tế, tay nghề của anh ngày càng vững vàng.

Sau vài năm, anh đứng ra nhận thi công các công trình nhỏ, dần ổn định công việc và thu nhập. “Từ công việc này, tôi đã tích lũy tiền để xây nhà mới cho gia đình, lo cho con ăn học” - anh Hùng nói.

Theo anh Luy - Bí thư Đoàn xã Ia Băng, việc ông Bôk nhận thi công các công trình và tạo điều kiện cho thanh niên địa phương tham gia đã giúp nhiều bạn trẻ có cơ hội học nghề, hạn chế tình trạng nhàn rỗi hoặc đi làm ăn xa.

Sau thời gian nỗ lực, nhiều người có tay nghề xây dựng, tạo thu nhập ổn định, góp phần cải thiện đời sống cho các gia đình đồng bào dân tộc thiểu số trong làng.