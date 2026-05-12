(GLO)- “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” là phong trào thi đua lớn trong các cấp Công đoàn. Tháng Công nhân năm 2026, phong trào này tiếp tục được nhấn mạnh với chủ đề “Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”.

Qua đó, tạo thêm động lực thúc đẩy tăng năng suất lao động, góp phần cải thiện đời sống người lao động.

Sáng kiến từ thực tiễn sản xuất

Trong các doanh nghiệp (DN) trên địa bàn tỉnh, nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật của người lao động đã và đang trực tiếp góp phần giảm chi phí, nâng cao hiệu quả sản xuất, gia tăng năng lực cạnh tranh. Đây là nguồn vốn quý của DN trong bối cảnh mới.

Tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định (phường Bình Định), những cải tiến xuất phát từ thực tiễn sản xuất đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Anh Đỗ Ngọc Sơn (26 tuổi) - Tổ trưởng Tổ Ủi - là người trực tiếp đề xuất giải pháp thay đổi phương thức vận hành lò hơi phục vụ công đoạn ủi.

Trước đây, hệ thống sử dụng củi đốt nên nguồn nhiệt không ổn định, thường xuyên thiếu hơi, buộc phải bố trí nhân công túc trực để chêm củi, vừa tốn nhân lực, vừa ảnh hưởng tiến độ sản xuất. Từ thực tế đó, anh Sơn đã nghiên cứu và đề xuất chuyển sang sử dụng than đá, đồng thời điều chỉnh kết cấu lò hơi để duy trì nguồn nhiệt ổn định.

“Chỉ cần thay đổi một chút ở kết cấu lò và nguyên liệu đốt, hơi lên đều hơn, không còn tình trạng thiếu hơi như trước, cũng không cần người ngồi canh liên tục” - anh Sơn chia sẻ.

Nhờ giải pháp này, DN tiết giảm đáng kể chi phí nhân công, đồng thời nâng cao hiệu suất vận hành khi hệ thống hoạt động liên tục, ổn định. Sản lượng ủi tăng gấp đôi do nhiều máy có thể vận hành đồng thời, góp phần cải thiện năng suất chung của dây chuyền.

Anh Đỗ Ngọc Sơn với công việc tại Tổ Ủi. Ảnh: NVCC

Vào làm việc tại Công ty TNHH Sepplus Bình Định từ khi còn rất trẻ, khởi đầu là lao động phổ thông, anh Đỗ Ngọc Sơn từng bước trưởng thành nhờ tinh thần trách nhiệm, gắn bó với công việc và ý thức tự học, tự mày mò.

Trải qua nhiều năm tích lũy kinh nghiệm, năm 2023, anh được tin tưởng giao vị trí Tổ trưởng Tổ Ủi. Không chỉ chủ động đề xuất sáng kiến, anh còn tích cực kèm cặp, hướng dẫn công nhân trong tổ nâng cao tay nghề, góp phần xây dựng môi trường làm việc hiệu quả, chủ động.

Tại phân xưởng Kem - Mỡ - Nước của Công ty CP Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam), anh Hồ Nhị Sơn (41 tuổi) không chỉ hoàn thành tốt vai trò tổ trưởng mà còn góp phần giữ nhịp ổn định dây chuyền sản xuất. Điểm nổi bật của anh là tinh thần chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp cải tiến kỹ thuật từ thực tiễn sản xuất.

Trước việc thiết bị đóng tuýp thường xuyên hư hỏng lò xo, làm mi ép không đều, ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, năm 2024, anh đã khảo sát và cải tiến loại lò xo phù hợp hơn điều kiện vận hành.

Sau khi áp dụng, thiết bị hoạt động ổn định, giảm hư hỏng, đảm bảo độ chính xác khi đóng tuýp, qua đó nâng cao chất lượng sản phẩm và tiết kiệm chi phí sửa chữa, thay thế.

Riêng năm 2025, anh có 3 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất, gồm: “Làm bảng chữ/số in trên nhãn bán thành phẩm thay cho ghi tay”, “Làm lưới máy rửa chai phục vụ sản xuất sản phẩm Bidisol”, “Cải tạo hệ thống nồi hấp CD-1500L”.

Trong đó, việc lắp bổ sung hệ thống giàn phun nước phía trên giúp nước phân bổ đều, đảm bảo vệ sinh, giảm thao tác thủ công cho công nhân.

Các sáng kiến của người lao động thường có điểm chung là chi phí đầu tư không lớn nhưng hiệu quả rõ rệt, dễ áp dụng và có khả năng nhân rộng. Từ những sáng kiến cụ thể, người lao động góp phần tối ưu hóa quy trình, giảm chi phí sản xuất, nâng cao năng suất lao động, khẳng định vai trò chủ thể sáng tạo trong DN.

Lan tỏa tinh thần lao động sáng tạo

Từ những hạt nhân tiêu biểu, phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” trên địa bàn tỉnh ngày càng lan tỏa sâu rộng. Năm 2025, các cấp công đoàn phát động nhiều phong trào thi đua gắn với sản xuất, kinh doanh; khuyến khích đoàn viên, người lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm.

Giai đoạn 2020-2025, toàn tỉnh có hơn 21.800 sáng kiến, đề tài, giải pháp kỹ thuật được áp dụng, làm lợi trên 11,5 tỷ đồng; 79 sáng kiến được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng Lao động sáng tạo. Công tác biểu dương, khen thưởng kịp thời đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phong trào.

Anh Tạ Trọng Thế hiện là người phụ trách cơ điện tại Công ty CP May An Nhơn. Ảnh: N.M

Trở về từ chương trình giao lưu điển hình tiêu biểu học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2025 tổ chức tại tỉnh Nghệ An, anh Tạ Trọng Thế (38 tuổi), Công ty CP May An Nhơn (phường Bình Định), không giấu được niềm tự hào.

Anh là 1 trong 3 đại diện được biểu dương và là lao động duy nhất của tỉnh tham dự chương trình.

Là gương mặt tiêu biểu trong tự học, tự rèn và sáng tạo, anh Thế đã nghiên cứu, áp dụng nhiều sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, mang lại giá trị làm lợi khoảng 1 tỷ đồng mỗi năm cho DN.

Chia sẻ về hành trình của mình, anh Thế cho rằng, môi trường thi đua và sự ghi nhận kịp thời là động lực lớn. “Lao động sáng tạo nhiều khi bắt đầu từ những điều rất nhỏ trong công việc hằng ngày. Khi nỗ lực được ghi nhận, đó là động lực để tiếp tục cải tiến và gắn bó lâu dài với nghề” - anh chia sẻ.

Động lực từ cơ sở sản xuất

Theo ông Hà Duy Trung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh, thời gian tới, các cấp Công đoàn sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức phong trào thi đua theo hướng thiết thực, hiệu quả, lấy cơ sở làm trung tâm, chú trọng lực lượng lao động trực tiếp. Đồng thời, đẩy mạnh phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình tiên tiến.

“Lao động sáng tạo không chỉ nâng cao năng suất mà còn góp phần quan trọng vào phát triển KT-XH địa phương. Khi người lao động chủ động đổi mới, đó là nền tảng cho phát triển bền vững” - ông Trung nhấn mạnh.

Cụ thể hóa định hướng này, Liên đoàn Lao động tỉnh đã ban hành kế hoạch Tháng Công nhân năm 2026 với chủ đề “Công nhân Gia Lai: Đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động”, dự kiến biểu dương 50 đoàn viên, người lao động tiêu biểu.

Việc phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng các điển hình tiên tiến tạo sức lan tỏa mạnh mẽ tinh thần lao động sáng tạo trong người lao động. Ảnh: N.M

Tháng Công nhân năm 2026 được xác định là đợt cao điểm thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Công đoàn các cấp sẽ đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người lao động đề xuất sáng kiến, ứng dụng chuyển đổi số phù hợp thực tế sản xuất; đồng thời, phối hợp với DN đánh giá, hỗ trợ triển khai các sáng kiến khả thi.

Cùng với đó, công tác khen thưởng sẽ được thực hiện kịp thời, gắn với các phong trào thi đua chào mừng Đại hội XIV Công đoàn Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031.

Mục tiêu đặt ra là khoảng 10% đoàn viên, người lao động tham gia đề xuất sáng kiến, trong đó, ít nhất 30% sáng kiến được áp dụng vào thực tiễn.

Mỗi sáng kiến nhỏ từ người lao động là một bước tiến lớn của DN trên hành trình nâng cao năng suất và đổi mới. Khi tinh thần sáng tạo được khơi dậy và lan tỏa, đó cũng là lúc động lực phát triển bền vững được bồi đắp từ chính cơ sở sản xuất.