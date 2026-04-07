Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Xóa nhà tạm, nhà dột nát

Gia Lai: Tuyển 515 lao động đi làm việc tại Nhật Bản

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai  vừa thông báo tuyển 515 lao động nam đi làm việc tại Nhật Bản với nhiều vị trí và chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, tuyển 500 lao động làm lái xe tải nhỏ, độ tuổi từ 22 - 33, thời hạn hợp đồng 5 năm. Thời gian làm việc từ 6 giờ đến 15 giờ, 5 ngày/tuần, mức lương cơ bản 45 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm tiền tăng ca). Người lao động được miễn chi phí tham gia, nhưng phải đặt cọc 30 triệu đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng, tránh trường hợp bỏ ngang.

Ngoài ra, chương trình còn tuyển 15 lao động làm trang trí nội thất (dán tấm ốp vách tường), độ tuổi từ 18 - 32, thời hạn hợp đồng 3 năm (có thể gia hạn thêm 2 năm). Thời gian làm việc từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30, 5 ngày/tuần, với mức lương 35 - 45 triệu đồng/tháng. Chi phí tham gia là 70 triệu đồng/người.

xkld-3.jpg
Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 10-3. Ảnh: ĐVCC

Người lao động tham gia chương trình phải tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không bị mù màu, không có tiền án, tiền sự và không để lộ hình xăm khi làm việc (nếu có). Thời gian xuất cảnh dự kiến từ 4 - 6 tháng kể từ thời điểm đậu phỏng vấn.

Người lao động được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, bố trí chỗ ở trong thời gian học. Sau khi đậu phỏng vấn và tham gia đào tạo, mỗi lao động được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học (trường hợp không đạt yêu cầu về học tập hoặc sức khỏe sẽ không được tuyển dụng và hỗ trợ); được hỗ trợ vay vốn tối đa 100% chi phí.

Người lao động có nhu cầu đăng ký có thể liên hệ Phòng Việc làm và Thông tin thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tại địa chỉ 215 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) hoặc cơ sở 2 tại 50 Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku); điện thoại/Zalo: 0966.785.871 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi xuất khẩu lao động

Thoát nghèo nhờ nguồn vốn ưu đãi xuất khẩu lao động

Thời gian qua, cùng với các cấp, ngành trên địa bàn huyện Hoài Ân, Ngân hàng CSXH huyện đã và đang đóng vai trò quan trọng trong hỗ trợ nguồn vốn vay ưu đãi cho lao động xuất khẩu. Nhờ đó, giúp cho nhiều người có cơ hội đi làm việc ở nước ngoài, từng bước thoát nghèo, vươn lên ổn định cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Phấn đấu hàng năm đào tạo, bồi dưỡng khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn

Lao động - Việc làm

(GLO)- Phó Thủ tướng Lê Thành Long vừa ký quyết định phê duyệt Chương trình “Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề nông thôn đến năm 2030”. Chương trình phấn đấu bình quân hằng năm đào tạo, đào tạo lại, đào tạo bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho khoảng 1,5 triệu lao động nông thôn.

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Hoàn thiện vị trí việc làm và xếp lương tương ứng cho viên chức chậm nhất đến ngày 1-7-2027

Lao động - Việc làm

(GLO)- Đó là chỉ đạo của Thủ tướng tại QĐ số 304 ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Viên chức. Theo đó, chậm nhất đến ngày 1-7-2027, lãnh đạo các cơ quan phải hoàn thành việc bố trí vào vị trí việc làm và xếp lương tương ứng với vị trí việc làm đối với viên chức thuộc phạm vi quản lý.

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân tặng quà Tết cho người lao động khó khăn

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 9-2, tại Công ty TNHH Công nghiệp Able Tây Sơn (Cụm công nghiệp Phú An, xã Tây Sơn), Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam Huỳnh Thanh Xuân đã đến thăm và tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại 9 xã thuộc Công đoàn xã Tây Sơn phụ trách.

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lương tăng, thưởng Tết cao nhất 1,8 tỷ đồng

Lao động - Việc làm

Tết Bính Ngọ 2026 cận kề, người lao động đón tin vui với xu hướng tiền lương, thưởng Tết cao hơn năm trước. Không chỉ vậy, doanh nghiệp nghĩ thêm nhiều giải pháp chăm lo người lao động như đưa đón về quê ăn Tết, tặng quà, tổ chức chương trình vui chơi, ngày hội gia đình…

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

Xuất khẩu lao động, mở hướng thoát nghèo

Lao động - Việc làm

(GLO)- Gia Lai đang đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng để giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập và chất lượng nguồn nhân lực. Trọng tâm là vào các thị trường ổn định, thu nhập cao giúp người lao động tích lũy kinh nghiệm, nâng tay nghề và tạo cơ hội thoát nghèo bền vững.

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

Lao động thời vụ dịp Tết: Lương cao cũng không dễ tuyển

Lao động - Việc làm

(GLO)- Còn hơn 1 tháng nữa mới đến Tết Nguyên đán nhưng thị trường việc làm thời vụ trên địa bàn tỉnh đã trở nên sôi động. Nhiều cơ sở sản xuất, cửa hàng, siêu thị liên tục tuyển lao động với mức thù lao khá. Tuy nhiên, không ít chủ cơ sở “đứng ngồi không yên” vì không tuyển được lao động.

null