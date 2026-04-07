Gia Lai: Tuyển 515 lao động đi làm việc tại Nhật Bản

(GLO)- Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai vừa thông báo tuyển 515 lao động nam đi làm việc tại Nhật Bản với nhiều vị trí và chính sách hỗ trợ.

Cụ thể, tuyển 500 lao động làm lái xe tải nhỏ, độ tuổi từ 22 - 33, thời hạn hợp đồng 5 năm. Thời gian làm việc từ 6 giờ đến 15 giờ, 5 ngày/tuần, mức lương cơ bản 45 triệu đồng/tháng (chưa bao gồm tiền tăng ca). Người lao động được miễn chi phí tham gia, nhưng phải đặt cọc 30 triệu đồng để đảm bảo thực hiện hợp đồng, tránh trường hợp bỏ ngang.

Ngoài ra, chương trình còn tuyển 15 lao động làm trang trí nội thất (dán tấm ốp vách tường), độ tuổi từ 18 - 32, thời hạn hợp đồng 3 năm (có thể gia hạn thêm 2 năm). Thời gian làm việc từ 8 giờ 30 đến 17 giờ 30, 5 ngày/tuần, với mức lương 35 - 45 triệu đồng/tháng. Chi phí tham gia là 70 triệu đồng/người.

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh tổ chức phiên giao dịch việc làm vào ngày 10-3. Ảnh: ĐVCC

Người lao động tham gia chương trình phải tốt nghiệp THCS trở lên, có sức khỏe tốt, không mắc các bệnh truyền nhiễm, không bị mù màu, không có tiền án, tiền sự và không để lộ hình xăm khi làm việc (nếu có). Thời gian xuất cảnh dự kiến từ 4 - 6 tháng kể từ thời điểm đậu phỏng vấn.

Người lao động được đào tạo tiếng Nhật miễn phí, bố trí chỗ ở trong thời gian học. Sau khi đậu phỏng vấn và tham gia đào tạo, mỗi lao động được hỗ trợ hơn 7 triệu đồng/tháng trong suốt thời gian học (trường hợp không đạt yêu cầu về học tập hoặc sức khỏe sẽ không được tuyển dụng và hỗ trợ); được hỗ trợ vay vốn tối đa 100% chi phí.

Người lao động có nhu cầu đăng ký có thể liên hệ Phòng Việc làm và Thông tin thị trường lao động của Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai tại địa chỉ 215 Trần Hưng Đạo (phường Quy Nhơn) hoặc cơ sở 2 tại 50 Sư Vạn Hạnh (phường Pleiku); điện thoại/Zalo: 0966.785.871 để được tư vấn, hướng dẫn cụ thể.