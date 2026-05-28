Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026

(GLO)- Ngày 28-5, tại phường An Nhơn Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Tham dự hội nghị có gần 150 công nhân, người lao động thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hòa cùng một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động. Ảnh: Ngô Sương

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tuyên truyền nhiều nội dung thiết thực như: phòng - chống “tín dụng đen” và các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng - chống ma túy; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ tại doanh nghiệp; cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời phổ biến một số nội dung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh, thời gian qua, Công an tỉnh luôn quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, việc hưởng ứng Tháng Công nhân cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Mỗi cán bộ, công nhân, người lao động cần tích cực tham gia, lan tỏa phong trào trong doanh nghiệp. Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 35 suất; Công an tỉnh Gia Lai huy động Công ty CP Giấy Tissue Vạn Phát, Công ty CP Giấy Anh Đức, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tặng 40 suất quà.