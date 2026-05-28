Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Xã hội

Lao động - Việc làm

Đời sống Gia đình Lao động - Việc làm Từ thiện Giảm nghèo bền vững

Gia Lai: Tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
NGÔ SƯƠNG
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 28-5, tại phường An Nhơn Nam, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Gia Lai phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh và Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tổ chức hội nghị tuyên truyền pháp luật hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2026.

Tham dự hội nghị có gần 150 công nhân, người lao động thuộc Khu công nghiệp Nhơn Hòa cùng một số doanh nghiệp, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.

1.jpg
Cán bộ Công an tỉnh Gia Lai tuyên truyền pháp luật cho công nhân, người lao động. Ảnh: Ngô Sương

Tại hội nghị, các báo cáo viên đã tuyên truyền nhiều nội dung thiết thực như: phòng - chống “tín dụng đen” và các tệ nạn xã hội trong công nhân lao động; nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng - chống ma túy; pháp luật về phòng cháy, chữa cháy và kỹ năng xử lý tình huống cháy nổ tại doanh nghiệp; cảnh giác với các hành vi lừa đảo trên không gian mạng; đồng thời phổ biến một số nội dung về chuyển đổi số trong doanh nghiệp…

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Phạm Hữu Trường - Phó Giám đốc Công an tỉnh - nhấn mạnh, thời gian qua, Công an tỉnh luôn quan tâm phối hợp với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho công nhân, người lao động tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Theo Phó Giám đốc Công an tỉnh, việc hưởng ứng Tháng Công nhân cần được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, gắn với trách nhiệm của từng cá nhân, đơn vị.

Mỗi cán bộ, công nhân, người lao động cần tích cực tham gia, lan tỏa phong trào trong doanh nghiệp. Công an tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

2.jpg
Lãnh đạo Công an tỉnh và lãnh đạo LĐLĐ tỉnh tặng quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ngô Sương

Dịp này, các đơn vị đã trao tặng 75 suất quà, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, LĐLĐ tỉnh tặng 35 suất; Công an tỉnh Gia Lai huy động Công ty CP Giấy Tissue Vạn Phát, Công ty CP Giấy Anh Đức, Công ty TNHH Đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Nhơn Hòa tặng 40 suất quà.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho gần 300 học sinh xã Đak Sơmei

Tuyên truyền pháp luật giao thông cho gần 300 học sinh xã Đak Sơmei

(GLO)- Ngày 19-5, Đoàn Thanh niên xã Đak Sơmei phối hợp với Chi đoàn 2 - Phòng PC08 (Công an tỉnh Gia Lai), Chi đoàn Công an xã Đak Sơmei tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông, phòng chống tệ nạn xã hội cho học sinh Trường Phổ thông dân tộc Bán trú Tiểu học Hà Đông.

Có thể bạn quan tâm

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

Lao động - Việc làm

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Học nghề để viết lại tương lai

Học nghề để viết lại tương lai

Lao động - Việc làm

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Gia Lai.

Giảm thiểu tai nạn lao động, xây dựng môi trường làm việc an toàn, bền vững

Lao động - Việc làm

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

null