Đề xuất 6 mức phụ cấp ưu đãi theo nghề cho nhân viên y tế tại các cơ sở công lập

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

Cụ thể, mức phụ cấp cao nhất là 100%, áp dụng với nhân viên y tế thường xuyên trực tiếp làm các công việc đặc thù, nguy cơ cao như: khám - chữa bệnh tâm thần, pháp y, pháp y tâm thần, hồi sức cấp cứu, chống độc, giải phẫu bệnh.

Ngoài ra, viên chức y tế làm việc tại trạm y tế xã, cơ sở y tế dự phòng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số hoặc khu vực kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn cũng thuộc diện hưởng mức này.

Mức phụ cấp 70% dành cho nhân viên y tế trực tiếp điều trị bệnh phong, lao, HIV/AIDS, bệnh truyền nhiễm nhóm A, chăm sóc trẻ sơ sinh, người khuyết tật đặc biệt nặng; làm việc tại phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp cao hoặc cơ sở điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện.

Mức 60% áp dụng với các công việc liên quan đến điều trị bệnh truyền nhiễm, xét nghiệm tác nhân gây bệnh, xạ trị, hóa trị, y học hạt nhân, pha chế thuốc điều trị ung thư và giám sát phòng - chống dịch bệnh tại cộng đồng.

Đối tượng hưởng mức phụ cấp 50% là nhân viên y tế làm trong lĩnh vực gây mê hồi sức, bỏng, da liễu, nhi khoa, chẩn đoán hình ảnh, kiểm soát nhiễm khuẩn và dược lâm sàng.

Mức phụ cấp 40% áp dụng cho phần lớn hoạt động khám, chữa bệnh thông thường, phục hồi chức năng, y học cổ truyền, sản xuất và bảo quản thuốc, kiểm định thiết bị y tế, dinh dưỡng lâm sàng, chăm sóc sức khỏe sinh sản…

Đồng thời, nhóm viên chức không trực tiếp làm chuyên môn tại các cơ sở chuyên khoa đặc thù như lao, phong, HIV/AIDS, tâm thần cũng thuộc diện được hưởng 40%.

Mức thấp nhất 30% dành cho viên chức làm công tác truyền thông giáo dục sức khỏe, dân số; nhân viên y tế tại trường học, cơ quan và những người không trực tiếp làm chuyên môn y tế tại các đơn vị sự nghiệp y tế.

Về lộ trình thực hiện, dự thảo đề xuất các mức phụ cấp từ 70% trở xuống sẽ được áp dụng ngay trong năm 2026. Riêng mức phụ cấp 100% sẽ triển khai theo từng giai đoạn; trong đó, năm 2026 hưởng 80%, năm 2027 hưởng 90% và từ năm 2028 sẽ áp dụng đủ 100%.