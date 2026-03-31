Gắn đào tạo với doanh nghiệp, mở rộng cơ hội việc làm

(GLO)- Thực tiễn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho thấy, khi doanh nghiệp trở thành một “mắt xích” trong quá trình đào tạo, câu chuyện việc làm của sinh viên không chỉ dừng ở cơ hội, mà dần được định hình rõ ràng ngay từ khi còn đang học.

Ngày 17-3, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn (QCET) tổ chức Ngày hội việc làm - Kết nối doanh nghiệp năm 2026, thu hút 20 doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh cùng đông đảo học sinh, sinh viên tham gia.

Không dừng lại ở hoạt động tuyển dụng, chương trình được thiết kế như một diễn đàn đa chiều, nơi nhà trường - DN - người học cùng đối thoại về nhu cầu nhân lực, kỹ năng nghề và xu hướng thị trường lao động.

Theo ông Trần Trọng Kiệm - Phó Hiệu trưởng QCET, trong bối cảnh thị trường lao động biến động nhanh, việc tăng cường liên kết 3 bên là yêu cầu tất yếu nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Khi DN tham gia sâu vào quá trình đào tạo, sinh viên không chỉ được định hướng nghề nghiệp rõ ràng hơn mà còn rút ngắn khoảng cách giữa học và làm.

Là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật, du lịch - dịch vụ, nông nghiệp, nghệ thuật, nhà trường cam kết tiếp thu phản hồi từ DN để liên tục điều chỉnh chương trình, phương pháp giảng dạy, đáp ứng sát yêu cầu thực tiễn.

Sinh viên QCET thực tập và làm việc tại Công ty TNHH VARD Vũng Tàu. Ảnh: ĐVCC

Tại hội thảo chuyên đề, đại diện nhà trường thẳng thắn chỉ ra nhiều “điểm nghẽn” của chất lượng nguồn nhân lực hiện nay, đồng thời đề xuất một số giải pháp như tăng thời lượng thực hành, đưa DN tham gia xây dựng chương trình đào tạo, chú trọng rèn luyện tác phong công nghiệp và kỹ năng mềm.

Ở góc độ tuyển dụng, các DN cho rằng, bên cạnh kiến thức chuyên môn, yếu tố then chốt nằm ở thái độ, kỷ luật và khả năng thích ứng.

Đây cũng là nội dung thu hút sự quan tâm của sinh viên trong phần tọa đàm, khi nhiều câu hỏi về cơ hội thực tập, mức thu nhập và lộ trình phát triển nghề nghiệp được đặt ra và giải đáp trực tiếp.

Lê Thị Vi - sinh viên lớp Kế toán DN K18A - cho biết: "Việc tham gia Ngày hội giúp tôi hình dung rõ hơn yêu cầu của thị trường lao động. Chương trình đào tạo bám sát thực tế nên khi tiếp xúc với DN, tôi tự tin hơn và xác định rõ hướng đi của mình".

Một điểm nhấn của chương trình là lễ ký kết hợp tác đào tạo- tuyển dụng giữa nhà trường và 10 DN. Đến nay, QCET đã ký biên bản ghi nhớ với 40 DN.

Các thỏa thuận không chỉ dừng ở tuyển dụng mà còn mở rộng sang hợp tác đào tạo, tổ chức thực tập, tham quan DN và hỗ trợ chuyên môn, góp phần tạo thêm nhiều cơ hội, giúp sinh viên tìm được việc làm phù hợp.

Doanh nghiệp “đặt hàng”, sinh viên có việc làm sớm

Từ góc nhìn DN, hiệu quả của mô hình đào tạo gắn kết với thực tiễn tại QCET ngày càng được khẳng định rõ. Bà Trần Phạm Minh Thu - Trưởng Phòng Nhân sự Công ty CP Kỹ thuật CEMEP (TP. Hồ Chí Minh) cho biết, qua quá trình hợp tác, DN đánh giá cao sinh viên QCET ở nền tảng tay nghề, ý thức kỷ luật và khả năng thích nghi nhanh với môi trường công trình - nơi đòi hỏi cường độ làm việc cao và tuân thủ nghiêm ngặt quy định an toàn.

Hiện mức hỗ trợ thực tập khoảng 140 nghìn đồng/ngày, tăng lên khoảng 280 nghìn đồng/ngày khi trở thành nhân viên chính thức, chưa kể các khoản phụ cấp.

Trong bối cảnh nhu cầu nhân lực thi công ngày càng lớn, DN mong muốn tiếp tục đón nhận nguồn nhân lực kỹ thuật được đào tạo bài bản từ nhà trường.

Ở lĩnh vực nông nghiệp, ông Nguyễn Trung Tính - Giám đốc kinh doanh Công ty Austfeed Bình Định (Khu công nghiệp Nhơn Hội, thuộc Tập đoàn Mavin) cho biết, ngành chăn nuôi - thú y đang thiếu hụt nhân lực có chuyên môn.

Sinh viên mới tốt nghiệp có thể bắt đầu với mức thu nhập khoảng 10 triệu đồng/tháng tại trang trại; sau thời gian tích lũy kinh nghiệm, ở các vị trí quản lý, thu nhập có thể đạt khoảng 50 triệu đồng/tháng, thậm chí cao hơn ở mảng kinh doanh.

Đáng chú ý, hơn 50% lao động trong hệ thống trang trại của DN đến từ QCET, điều này cho thấy sự phù hợp giữa đào tạo và nhu cầu thực tế.

Lãnh đạo Công ty TNHH VARD Vũng Tàu thăm và làm việc tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn đầu năm 2026. Ảnh: ĐVCC

Điểm chung được nhiều DN nhấn mạnh là hiệu quả của việc “đưa sinh viên vào DN sớm”. Giai đoạn thực tập không chỉ giúp sinh viên làm quen môi trường làm việc mà còn trở thành “kênh tuyển dụng” trực tiếp, giúp DN đánh giá, lựa chọn nhân sự phù hợp ngay từ đầu.

Minh chứng rõ nét là tại Lễ tốt nghiệp năm 2026, Công ty CP Chăn nuôi C.P. Việt Nam đã ký kết tuyển dụng 12 sinh viên ngành Chăn nuôi - Thú y vào làm việc ngay sau khi ra trường.

Theo ThS. Nguyễn Phương Tài Lộc - phụ trách nhân sự khu vực miền Trung - Tây Nguyên của Công ty, hiện DN có khoảng 70 lao động là cựu sinh viên QCET, cho thấy tính ổn định và sự phù hợp của nguồn nhân lực được đào tạo.

Mối quan hệ hợp tác giữa hai bên đã duy trì hơn 10 năm và ngày càng đi vào chiều sâu, không chỉ dừng ở tuyển dụng mà còn mở rộng sang tài trợ học bổng, hỗ trợ thực tập, tham gia giảng dạy và tư vấn tuyển sinh…

Đầu năm 2026, trong chuyến làm việc với nhà trường, ông Sivert Ronning Skarn - Tổng Giám đốc Công ty TNHH VARD Vũng Tàu (TP. Hồ Chí Minh) đã khẳng định hiệu quả hợp tác trong phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

Thời gian qua, DN đã tiếp nhận 149 sinh viên QCET đến thực tập, trong đó 40 sinh viên được tuyển dụng chính thức. Đại diện DN bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng hợp tác với nhà trường, tăng cường tiếp nhận sinh viên thực tập, qua đó chủ động tuyển chọn, đào tạo nguồn nhân lực phù hợp với nhu cầu sản xuất.