Hơn 200 người lao động tham gia Phiên giao dịch việc làm tại xã Đak Đoa

MINH CHÍ
(GLO)- Ngày 27-5, tại thôn Tươh Klah, UBND xã Đak Đoa phối hợp với Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai (Sở Nội vụ) tổ chức Phiên giao dịch việc làm lưu động, thu hút hơn 200 người lao động trên địa bàn tham gia.

Tại phiên giao dịch, người lao động được tiếp cận thông tin tuyển dụng từ 7 doanh nghiệp tham gia tuyển dụng trực tiếp, cùng khoảng 300 doanh nghiệp ủy quyền tuyển dụng thông qua Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai.

Các đơn vị đã tư vấn nhiều vị trí việc làm phù hợp với trình độ, năng lực của người lao động; đồng thời cung cấp thông tin về mức thu nhập, chế độ đãi ngộ và định hướng nghề nghiệp.

Đại diện doanh nghiệp trực tiếp tư vấn, giới thiệu thông tin tuyển dụng và cơ hội việc làm cho người lao động. Ảnh: Minh Chí

Bên cạnh đó, đại diện Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Gia Lai cũng thông tin về nhu cầu tuyển dụng trong và ngoài tỉnh; giới thiệu các chương trình đưa người lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài tại các thị trường ổn định như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan.

Phiên giao dịch việc làm lưu động góp phần đưa thông tin thị trường lao động đến gần hơn với người dân khu vực nông thôn, tạo điều kiện để người lao động tiếp cận cơ hội việc làm, học nghề phù hợp; đồng thời tiết kiệm thời gian, chi phí trong quá trình tìm kiếm việc làm.

(GLO)- Thực tiễn tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Quy Nhơn cho thấy, khi doanh nghiệp trở thành một “mắt xích” trong quá trình đào tạo, câu chuyện việc làm của sinh viên không chỉ dừng ở cơ hội, mà dần được định hình rõ ràng ngay từ khi còn đang học.

(GLO)- Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự thảo Nghị định quy định chi tiết về chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với viên chức và người lao động tại các cơ sở y tế công lập. Theo đó, ngành Y tế sẽ áp dụng 6 mức phụ cấp từ 30-100%, tùy theo tính chất công việc và môi trường làm việc.

(GLO)- Nhiều người từng dang dở việc học, đi làm nhiều năm hoặc đã lớn tuổi đang chọn cách học nghề để bắt đầu hành trình mới. Khi thị trường lao động ngày càng coi trọng kỹ năng thực hành và khả năng thích ứng, học nghề trở thành lựa chọn thiết thực để mở ra tương lai tốt hơn.

(GLO)- Chiều 24-4, Hội đồng quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động tổ chức hội nghị đối thoại về an toàn, vệ sinh lao động theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối với 23 điểm cầu các tỉnh, thành phố. Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Mạnh Khương chủ trì hội nghị.

