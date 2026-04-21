Sở Y tế tổ chức đánh giá kỹ năng tin học và năng lực ngoại ngữ kỳ tuyển dụng viên chức vào ngày 25-4

(GLO)- Sở Y tế tỉnh Gia Lai vừa có thông báo về việc tổ chức đánh giá kỹ năng tin học và năng lực ngoại ngữ (tiếng Anh bậc 2) kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) năm 2025.

Theo đó, kỳ đánh giá sẽ được tổ chức vào ngày 25-4-2026 tại Trường Quốc học Quy Nhơn (số 09 đường Trần Phú, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai).

Thông tin chi tiết liên quan đến đánh giá kỹ năng tin học và năng lực ngoại ngữ kỳ tuyển dụng viên chức (bác sĩ, dược sĩ) năm 2025, ứng viên có thể tham khảo tại Thông báo số 12/TB-HĐTD ngày 17-4-2026 và Kế hoạch số 13/KH-HĐTD ngày 18-4-2026 được đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế tỉnh Gia Lai tại địa chỉ: https://syt.gialai.gov.vn/vi/news/tuyen-dung-vien-chuc-bac-si-duoc-si-nam-2025.

