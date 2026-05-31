Đề xuất 8 doanh nghiệp hạt nhân, Gia Lai hướng tới trung tâm công nghiệp khu vực

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc danh sách doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành hạt nhân thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, tỉnh đề xuất 8 doanh nghiệp trên địa bàn có tiềm năng trở thành hạt nhân, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Kho hàng cà phê xuất khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú). Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, 8 doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần Phú Tài (phường Quy Nhơn Nam) với sản phẩm chủ lực là viên nén, vật liệu xây dựng; Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) với sản phẩm chủ lực là cà phê, chuối, sầu riêng; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) với sản phẩm chủ lực là cà phê; Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) với sản phẩm chủ lực là thuốc các loại; Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định (phường Quy Nhơn Tây) với sản phẩm chủ lực là phân NPK; Công ty TNHH Thủy sản An Hải (phường Quy Nhơn Đông) với sản phẩm chủ lực là hải sản đông lạnh; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai (phường Hội Phú) với sản phẩm chủ lực là cà phê; Công ty Thủy điện IaLy - Chi nhánh thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (xã Ia Ly) với sản phẩm chủ lực là điện năng.

Về xác định địa phương và ngành công nghiệp có tiềm năng trở thành hạt nhân, đề xuất tỉnh Gia Lai là địa phương có tiềm năng trở thành hạt nhân công nghiệp với các ngành công nghiệp: năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng.

UBND tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn, làm rõ các cơ chế hỗ trợ, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp được đưa vào danh sách “doanh nghiệp hạt nhân” trong giai đoạn 2026-2030.

Qua đó, tạo động lực để doanh nghiệp chủ động tham gia, phối hợp cùng địa phương trong quá trình rà soát, đánh giá và phát triển mạng lưới doanh nghiệp dẫn dắt.