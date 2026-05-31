Đề xuất 8 doanh nghiệp hạt nhân, Gia Lai hướng tới trung tâm công nghiệp khu vực

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai có văn bản gửi Bộ Công Thương về việc danh sách doanh nghiệp, tập đoàn công nghiệp trong nước có tiềm năng trở thành hạt nhân thúc đẩy công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Trên cơ sở rà soát, đánh giá, tỉnh đề xuất 8 doanh nghiệp trên địa bàn có tiềm năng trở thành hạt nhân, cơ bản đáp ứng các tiêu chí về doanh thu trên 2.000 tỷ đồng, có hoạt động xuất khẩu hoặc tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Kho hàng cà phê xuất khẩu của Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú). Ảnh: Vũ Thảo

Theo đó, 8 doanh nghiệp bao gồm: Công ty cổ phần Phú Tài (phường Quy Nhơn Nam) với sản phẩm chủ lực là viên nén, vật liệu xây dựng; Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (phường Pleiku) với sản phẩm chủ lực là cà phê, chuối, sầu riêng; Công ty TNHH Vĩnh Hiệp (phường An Phú) với sản phẩm chủ lực là cà phê; Công ty cổ phần Dược - Trang thiết bị y tế Bình Định (phường Quy Nhơn Nam) với sản phẩm chủ lực là thuốc các loại; Công ty cổ phần Vật tư kỹ thuật nông nghiệp Bình Định (phường Quy Nhơn Tây) với sản phẩm chủ lực là phân NPK; Công ty TNHH Thủy sản An Hải (phường Quy Nhơn Đông) với sản phẩm chủ lực là hải sản đông lạnh; Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Hoa Trang Gia Lai (phường Hội Phú) với sản phẩm chủ lực là cà phê; Công ty Thủy điện IaLy - Chi nhánh thuộc tập đoàn Điện lực Việt Nam (xã Ia Ly) với sản phẩm chủ lực là điện năng.

Về xác định địa phương và ngành công nghiệp có tiềm năng trở thành hạt nhân, đề xuất tỉnh Gia Lai là địa phương có tiềm năng trở thành hạt nhân công nghiệp với các ngành công nghiệp: năng lượng tái tạo, chế biến nông sản, chế biến gỗ và sản xuất vật liệu xây dựng.

UBND tỉnh Gia Lai cũng kiến nghị Bộ Công Thương sớm hướng dẫn, làm rõ các cơ chế hỗ trợ, chính sách ưu đãi dành cho doanh nghiệp được đưa vào danh sách “doanh nghiệp hạt nhân” trong giai đoạn 2026-2030.

Qua đó, tạo động lực để doanh nghiệp chủ động tham gia, phối hợp cùng địa phương trong quá trình rà soát, đánh giá và phát triển mạng lưới doanh nghiệp dẫn dắt.

Nới vốn chính sách, nông dân thêm nguồn lực đầu tư sản xuất

(GLO)- Theo Nghị định 338/2025/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 1-1-2026, mức cho vay hỗ trợ tạo việc làm được nâng lên tối đa 200 triệu đồng/người. Chính sách mới đang tạo thêm nguồn lực quan trọng, giúp nông dân Gia Lai mạnh dạn cải tạo vườn cây, đầu tư sản xuất, phát triển chăn nuôi, nâng cao thu nhập.

Tập trung xử lý hàng xâm phạm nhãn hiệu

(GLO)- Thực hiện Công điện số 38/CĐ-TTg ngày 5-5-2026 của Thủ tướng Chính phủ, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã triển khai đợt cao điểm kiểm tra thị trường, đấu tranh ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên địa bàn tỉnh.

Tìm nhà đầu tư cho Dự án điểm dừng chân phía Nam đèo Vĩnh Hội

(GLO)- UBND tỉnh Gia Lai vừa phê duyệt phương án đấu giá quyền sử dụng đất thực hiện Dự án điểm dừng chân ngắm cảnh phía Nam đèo Vĩnh Hội diện tích hơn 9.641 m2 tại địa bàn xã Cát Tiến, với tổng vốn đầu tư tối thiểu để triển khai dự án, chưa bao gồm tiền thuê đất là 25 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai làm việc với doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia

(GLO)- Sáng 11-5, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã chủ trì cuộc họp nghe các doanh nghiệp có hoạt động giao thương tại Campuchia qua Cửa khẩu Quốc tế Lệ Thanh báo cáo khó khăn, vướng mắc trong hoạt động thời gian qua.

Giải phóng mặt bằng xây dựng Khu công nghiệp Phù Mỹ: Người dân đồng thuận, dự án tăng tốc

(GLO)- Nhờ sự phối hợp nhịp nhàng, trách nhiệm giữa chính quyền xã Phù Mỹ Đông, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Gia Lai cộng với sự đồng thuận của người dân, 239,43/436,83 ha đất của Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng giai đoạn 1 Khu công nghiệp Phù Mỹ đã được giải phóng mặt bằng.

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

