Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai khai trương Phòng giao dịch Ia Lâu

(GLO)-Ngày 5-5 vừa qua, Agribank Chi nhánh Chư Prông Gia Lai chính thức khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu tại thôn Hòa Bình, xã Ia Lâu. Đây là sự kiện đánh dấu bước tiến quan trọng của Agribank trong việc mở rộng mạng lưới để phục vụ người dân ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương hoạt động Phòng giao dịch Ia Lâu. ﻿Ảnh: Hà Lê

Phòng giao dịch Ia Lâu có địa bàn phục vụ trọng tâm là các xã Ia Lâu, Ia Mơ, Ia Pia và các vùng lân cận. Khi đi vào hoạt động, Phòng giao dịch cung cấp đầy đủ các dịch vụ ngân hàng như: huy động vốn, cho vay, cung ứng các dịch vụ thanh toán, ngân hàng số...

Việc có thêm điểm giao dịch ngay tại địa bàn giúp người dân trong khu vực thuận tiện hơn trong việc giao dịch, sử dụng các dịch vụ ngân hàng, tiết kiệm chi phí và thời gian di chuyển so với trước đây. Qua đó, góp phần thực hiện hiệu quả các chủ trương của Chính phủ về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới.